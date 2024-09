„F23 Rockin’ Days“ in Freudenstadt: Wer Action bestellt, bekommt sie auch

1 Diese Fans haben ihr Outfit dem Anlass angepasst. Foto: Schwarz

Mit der „Amy Montgomery Band“ und „Living Theory – A Tribute to Linkin Park“ wurde es am zweiten Abend der „Rockin’ Days“ in der Turn- und Festhalle in Freudenstadt noch einmal ziemlich laut und ziemlich wild auf der Bühne. Aber eben auch ziemlich gut.









Schon optisch unterschied sich das Publikum am zweiten Abend der „Rockin’ Days“ deutlich von dem des Vorabends. Im überwiegend schwarzen – und in manchen Fällen auch richtig coolen – Outfit kamen 180 meist jüngere Fans der eher alternativ-rockigen Stilrichtung in die Turn- und Festhalle, um gemeinsam abzufeiern.