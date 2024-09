Die „F 23 Rockin‘ Days“ starten an diesem Freitag, 20. September, in der Turn- und Festhalle in Freudenstadt.

Die „F 23 Rockin‘ Days“ finden von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, in der Freudenstädter Turn- und Festhalle statt. Veranstalter ist das städtische Kinder- und Jugendreferat.

Höhepunkte sind die Classic-Rock-Tribute-Band Dire Straits Over Gold, die am Freitag auftritt, und das Gastspiel von „Living Theory“ mit ihrem „Tribute to Linkin Park“ am Samstag.

„Für die Eröffnung der Konzertabende konnten aufregende und aufstrebende Bands wie die Amy Montgomery Band, die mit ihrem Alternativrock in Nordirland als ,Bester Live-Act‘ ausgezeichnet wurde, und Julie Hellion and the Batten Masons, die bekannte Songs in neuem Gewand präsentieren, gewonnen werden“, so Siegfried Kögel vom F 23 in einer Mitteilung.

Freitag (ab 20.30 Uhr)

Die Band Julie Hellion and the Batten Masons vereint akustische Gitarren mit einem kernigen Bass, treibenden Beats und den gewaltigen Stimmen von Julie und Peddy. Sie interpretieren bekannte Titel von Metallica, AC/DC, Jimi Hendrix, den Red Hot Chilli Peppers, den Foo Fighters und vielen anderen großen Bands.

Im Anschluss erwartet das Publikum mit „Dire Straits Over Gold – A Tribute to Dire Straits” eine Hommage an die britische Band um Frontmann Mark Knopfler. Die besten Songs aus ihrer Diskographie wurden in einer Show mit starkem Rock-Druck interpretiert, inspiriert von ihren besten Live-Auftritten der 80er-Jahre.

Samstag (ab 20.30 Uhr)

Amy Montgomery, 24 Jahre alt, schlägt sanftere Töne an. Ihre Stücke fallen in die Kategorie Rock und alternative Musik. Mit ihrer Band nimmt sie ihr Publikum mit auf musikalische Entdeckungsreise, bei der Verletzlichkeit auf Stärke trifft.

„Living Theory“ sind fünf Profimusiker, die schon seit Gründung von Linkin Park zu den treusten Fans der Band gehören. Die Tribute-Band existiert schon mehr als acht Jahre.

Sonntag (ab 11 Uhr)

Für den Abschluss am Sonntag hat sich das Team des F 23 etwas Besonderes einfallen lassen: „Kool Katz“ präsentiert anlässlich des Weltkindertags „Rock ’n’ Roll für Kids“. Sie wollen ihren jungen Fans von fünf bis 13 Jahren eine völlig neue Musikwelt mit Spaß und Tanz eröffnen. Das Quartett spielt Rock ’n’ Roll mit dem Flair der 1950er-Jahre mit Stand-Drums Kontrabass und dem typischen mitreißenden Gitarrensound. Dabei setzt die Band auf zeitgemäße und kindgerechte Texte mit einer positiven Botschaft.

Tickets und Infos

Karten für alle Konzerte gibt es online unter www.schwabo.de/tickets sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region, weitere Infos unter www.f23-fds.de.