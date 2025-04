Eine Jugend-Talentshow mit drei Bands gibt es am Samstag. 19. April, im „F 23“.

Die Nachfolge-Veranstaltung der „Open Stage“, die in früheren Jahren im „F 23“ stattgefunden hat, heißt nun Jugend-Talentshow. Nun findet diese nach langer Zeit wieder im „F 23“ statt. Veranstalter ist das Kinder- und Jugendreferat der Stadt.

„Ob Gesang, Comedy, Tanz oder Zauberei – bei der Jugend-Talentshow im ‚F 23‘ ist jedes Talent willkommen“, so Siegfried Kögel, Leiter des Kinder- und Jugendreferats.

Lesen Sie auch

Nach vorangehender Werbung und direktem Anschreiben von Künstlern haben sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung in Absprache mit den Juroren drei Bands und zwei Rapper für einen Auftritt im „F 23“ herauskristallisieren können. Mit dabei sind „Breathing Mess“, „Immortal End“, „Sunday Eclipse“, „Nyoh“ und „Lordloco721“.

Diese Künstler werden am 19. April im „F 23“ in der Forststraße 23 auftreten. Die Musiker müssen sich in verschiedenen Kategorien beweisen, um die Jury zu beeindrucken und als Sieger hervorzugehen.

Als Lohn winken Preise

Es gibt verschiedene Preise, die sich die Künstler verdienen können. Der Hauptpreis wird eine Auftrittsmöglichkeit als Vorgruppe einer bekannten Band bei einer weiteren Veranstaltung im „F 23“ sein. Der Eintritt zur Jugend-Talentshow frei. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Weitere Infos gibt es unter www.f23-fds.de