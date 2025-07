Eyachtalschule Haigerloch: Abschlussfeier der Real- und Hauptschüler

Die Abschlussfeier in der Witthauhalle stand unter dem Motto „Stars of Fame“ erinnerte an Hollywood. Die Schüler und Schülerinnen durften nämlich bei der Zeugnisausgabe über einen roten Teppich schreiten und es gab auch Preisverleihungen an die Lehrer: Wer hat am längsten fürs Korrigieren einer Klassenarbeit gebraucht? In wessen Unterricht musste man am wenigsten mitschreiben? – für solche Leistungen gab es Auszeichnungen. Umrahmt wurde das Ganze von der Bläserklasse fünf bis zehn unter der Leitung von Melanie Fechter und Stefanie Dold.

Die von Lehrerin Julia Schulmeister gesteuerte und den Schülerinnen Emilia Gaiser und Marie Herold moderierte Feier eröffnete die Elternbeiratsvorsitzenden Margit Taschus mit einem Grußwort. „Der rote Teppich endet nicht hier an der Bühne, sondern führt euch weiter ins Leben hinein“, sagte sie. Auch wenn die Schulzeit für die allermeisten nicht immer geradlinig verlaufen sei, so hätten sich doch alle durchgebissen.

Auch Rektor, Lehrerinnen und der Bürgermeister sprechen Grußworte

Taschus stand danach selbst noch im Mittelpunkt, denn für sie endete nicht nur eine fünfjährige Zeit als Elternbeiratsvorsitzende an der Eyachtalschule – sie hatte vom Kindergarten an insgesamt 25 Jahre in Elternbeiräten mitgewirkt. Dafür gab’s ein Geschenk von Schulleiter Bernd Heiner. Neben ihr wurden auch die Elternbeirätinnen Olivia Demire Herold und Nadja Ruff (beide 10a), Miriam Kienzle und Adelheid Kirn (beide 10 b) und Ebru Gülsan (10c) verabschiedet.

Aus Raupen sind Schmetterlinge geworden

Als Schulleiter Bernd Heiner ans Mikrofon trat, stellte er eine aufblasbare Raupe Nimmersatt aufs Pult; schnell war damit klar, worum es in seiner Rede ging. Die letzten zehn Jahren hätten die Schülerinnen und Schüler viel Wissen in sich hineinfressen müssen und dabei in manchen harten oder faulen Apfel gebissen. Mit dem Abschluss hätten sie Flügel entwickelt und sich in Schmetterlinge verwandelt. Heiner „Heute ist der Tag, an dem wir euch fliegen lassen, weil wir euch zutrauen, dass ihr jetzt bereit seid, für das was kommt – der Garten der Zukunft, der darauf wartet, von euch entdeckt zu werden.“

Danach waren die Klassenlehrer an der Reihe. Kerstin Schneck, Linda Graf, Beate Schilling, Julia Zimmermann und Andrea Mezger freuten sich, dass sie die Jungen und Mädchen ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten durften und wünschten ihnen alles Gute für die Zukunft.

Bürgermeister: Mit dem Fleiß nicht nachlassen

„Ihr seid hineingewachsen in die Herausforderungen, die an euch gestellt wurden und deshalb könnt ihr stolz sein heute hier sitzen und euer Zeugnisse entgegennehmen zu dürfen“, sagte Bürgermeister Heiko Lebherz. Er mahnte die jungen Leute aber auch daran, in ihrem Tatendrang und ihrem Fleiß nicht nachzulassen und neugierig zu bleiben, denn die Gesellschaft brauche Leute, die mehr tun als das Nötigste.

Nachdem Schülersprecher Eric Haiß (10c) Dankesworte gesprochen hatte, verteilten Schulleiter Bernd Heiner und seine Stellvertreterin Cornelia Zahn-Boss die Zeugnisse – der Durchschnitt bei den Realschülern lag übrigens bei 2,4. Beste Absolventin war Maren Bisinger aus Heiligenzimmern mit einem Schnitt von einer glatten 1,0 danach folgten Luise Heck und David Degen (beide aus Rangendingen) mit einer 1,2.