Eyachtal in Concert diesmal in Laufen: Vier Orchester feiern 100 Jahre groß

Eyachtal in Concert diesmal in Laufen

1 Der Musikverein Laufen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und ließ sich beim großen Konzert „Eyachtal in Concert“ auch entsprechend feiern. Foto: Horst Schweizer

Wie schön Musik mit ihrer einzigartigen Kraft sein kann, wie sie Menschen verbindet, haben rund 300 Besucher bei „Eyachtal in Concert“ in der Festhalle Laufen erlebt und genossen. Der Anlass war das rundeste aller Jubiläen beim Musikverein Laufen.









Drei besondere Jubiläen stehen in diesem Jahr an. Albstadt feiert den 50. Geburtstag, der Musikverein Laufen den 100. und Margrethausen wurde vor 750 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Was liegt näher, als die Veranstaltung „Eyachtal in Concert“ mit den vier Musikvereinen Pfeffingen, Margrethausen, Lautlingen und Laufen, die einst jährlich stattfand, aufleben zu lassen?