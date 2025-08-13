Eyachtäler ab Hechingen: Sperrung der Zugstrecke endet früher

Der Freizeitexpress Eyachtäler fährt schon ab Sonntag wieder.

Der Freizeitexpress „Eyachtäler“ kann bereits am Sonntag, 17. August, wieder regulär auf der Strecke Hechingen-Eyach verkehren.

Grund dafür ist, dass die SWEG Schienenwege GmbH die Reparatur des kurzfristig festgestellten Schadens am Gleiskörper früher als geplant abschließen kann.

Ursprünglich war geplant, dass der Freizeitexpress „Eyachtäler“ am Sonntag, 17. August, noch im Schienenersatzverkehr verkehrt.

Fahrpläne werden bis Freitag aktualisiert

Die aktualisierten Fahrpläne sind von Freitag, 15. August, an in der elektronischen Fahrplanauskunft unter www.bwegt.de/fahrplanauskunft, www.bahn.de oder in der App „DB Navigator“ verfügbar. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn unter Telefon 0 74 71/18 06 11.