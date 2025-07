Wie schon 2024 standen sich im Eyachpokalfinale die SGM Gruol/Erlaheim und der neu formierte TSV Trillfingen gegenüber.

Bei der diesjährigen Ausgabe des prestigeträchtigen Turniers, welches in diesem Jahr auf dem Sportgelände des SV Heiligenzimmern stattfand, setzte sich Trillfingen schon in Gruppe A durch das Torverhältnis gegen die SGM und auch gegen den erstmals wieder vertretenen SV Rangendingen durch.

In Gruppe B hingegen schied die SGM Hart/Owingen in der Gruppenphase aus, während die SG Weildorf/Bittelbronn und der gastgebende SV Heiligenzimmern ins Halbfinale einzogen, wo sich die SG aber gegen den späteren Sieger aus Trillfingen mit 1:2 geschlagen geben musste und die Gastgeber aus Heiligenzimmern tragisch im Elfmeterschießen gegen Gruol/Erlaheim verloren haben. Im Elfmeterschießen um Platz drei konnte der SV Heiligenzimmern sich dann aber wenigstens noch den 3. Platz sichern.

Ein schneller Führungstreffer

Im Finale war eine Minute gespielt, da erzielte der zum Spieler des Turniers gekrönte Joey-Leon Gerlach das 1:0 durch einen Abpraller nach einem Freistoß, nachdem Jasper Sauter den ersten Abschluss zunächst stark pariert hatte. Doch Zeit für Freude blieb den Trillfingern nicht, denn nach nur sechs Minuten verwandelte Niklas Stemmer einen Freistoß aus 25 Metern direkt im Tor, wobei der Trillfinger Torhüter nicht gut aussah. Daraufhin übernahm die SGM Gruol/Erlaheim mehr und mehr das Kommando.

Ein Eckball bringt die Entscheidung

Nach der Halbzeit gestaltete Trillfingen das Spiel wieder etwas offener und erarbeitete sich durch schnelle Umschaltmomente Chancen, wie in Minute 42 als Thomas Stehle den herauskommenden Torhüter der SGM überlupfen wollte und aber über das Tor lupfte. Nur wenige Minuten später vereitelte der spätere Torwart des Turniers Jasper Sauter eine weitere Gelegenheit der Trillfinger abermals stark und klärte zum Eckball, welcher dann aber im zweiten Versuch von Fabian Heller per Kopf zum 2:1 in der 47. Minute verwertet wurde. Somit holte der TSV Trillfingen den Eyachpokal.