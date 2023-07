SV Grün-Weiß Stetten heißt der Sieger des diesjährigen Eyachpokal-Turniers. Der Mannschaft von Lars Eschment gelang in der Wiederauflage des letztjährigen Finals gegen den SV Heiligenzimmern ein 1:0-Erfolg. Wir blicken auf das Turnier zurück.

Das Los entscheidet

Vorrunde: Zum Auftakt trennten sich die SGM Gruol/Erlaheim und der TSV Trillfingen 1:1. Rückkehrer Fabio Müller traf für die SGM und David Kleinfeld auf TSV-Seite. In der Folge sollte es in Gruppe A zu einer besonderen Konstellation kommen. Beide Mannschaften behielten gegen den Gastgeber Hart/Owingen mit 1:0 die Oberhand, so dass bei identischer Punktzahl, demselben Torverhältnis und einem Remis im direkten Duell das Los über den Gruppensieg entscheiden musste. Schlussendlich lief es hierbei auf die SGM Gruol/Erlaheim hinaus.

In Gruppe B sicherte sich Titelverteidiger Heiligenzimmern dank einem späten Elfmetertor von Roman Schreiweis den Sieg gegen die SG Weildorf/Bittelbronn (2:1). Die SG zog auch in der folgenden Partie gegen Grün-Weiß Stetten (0:3) den kürzeren und schied ohne jeden Punkt aus. Im abschließenden Duell der zwei Bezirksligisten ging es also nur noch um den Gruppensieg. Stetten ging ganz früh in Führung und erhöhte nach einem Doppelpack von Lars Eschment auf 3:0. Heiligenzimmern kam durch Philipp Fechter und erneut Schreiweis noch auf 2:3 heran und drängte auf den Ausgleich, musste den Grün-Weißen in der Gruppe aber den Vorrang lassen.

Elfmeter entscheiden

Halbfinalspiele: Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen wurde die Spielzeit am Sonntag auf 20 Minuten je Halbzeit verkürzt. Dem SV Heiligenzimmern und der SGM Gruol/Erlaheim reichte diese Zeit nicht um einen Sieger zu finden. Roman Schreiweis traf zwei Minuten vor Schluss zur SVH-Führung, doch die SGM hatte noch eine passende Antwort parat. Vom Elfmeterpunkt aus scheiterten dann aber drei Akteure – davon gingen sogar zwei Versuche über das Tor. Somit zog der Titelverteidiger ins Finale ein.

Szene aus dem Halbfinale: Niklas Grathwol wirft sich in den Zweikampf. Foto: Kara

Der SV Stetten besiegte dann wie im Vorjahr den TSV Trillfingen im Halbfinale. Patrick Preis erzielte das goldene Tor, so dass es zu einer Neuauflage des Finals aus dem vergangenen Jahr kam.

Eschment entscheidend

Finale: Das goldene Tor erzielte in der 24. von insgesamt 40. Spielminuten Lars „Esche“ Eschment mit einem platzierten Flachschuss im Sechzehn-Meter-Raum. Danach kannte bei den Stettenern der Jubel keine Grenzen. Es war der 20. Turniersieg der Grün-Weißen und der erste seit dem Jahr 2015 bei der Turnieraustragung in Weildorf.

Jubel bei den Grün-Weißen: Der SV Stetten ist Eyachpokalsieger. Foto: Kost

Das Endspiel war von großem Respekt der beiden Mannschaften geprägt und begann mit einem vorsichtigen Abtasten. Die ersten brauchbaren Chancen eröffneten sich Stetten mit einem Schuss in der 7. Minute, der knapp am Tor vorbeiging. Mit einem 0:0 ging es in die Pause, in der von den Schiedsrichtern aufgrund der großen Sommerhitze entschieden wurde, auf eine etwaige Verlängerung zu verzichten und bei Torgleichheit nach dem Abpfiff gleich in ein Elfmeterschießen einzusteigen.

Es bleibt beim 1:0

Nach der Pause passierte dann nicht mehr allzu viel bis auf die gute Chance, die Stettens Spielertrainer Eschment eiskalt zum goldenen Tor des Tages nutzte. Heiligenzimmern raffte sich in den letzten Minuten zwar nochmals auf und verstärkte seine offensiven Bemühungen, richtig gefährlich wurden die Blauen aus dem Stunzachtal aber nicht mehr.