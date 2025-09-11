Eyachbad Balingen: Die Hallenbäder öffnen wieder, doch der Eintritt wird teurer

Die Balinger Freibäder haben am Sonntag, 14. September letztmals in dieser Saison geöffnet. Anschließend öffnen schrittweise die Balinger Hallenbäder und die Eyachsauna.
Die Schwimmbecken sind bereits gefüllt, die letzten Vorbereitungen laufen: In wenigen Tagen starten die Balinger Hallenbäder und die Eyachsauna in eine neue Saison. Als Erstes öffnet am Montag, 15. September, das Eyachbad, gefolgt vom Weilstetter Lochenbad am Dienstag, 16. September. Die Eyachsauna wird ab Mittwoch, 17. September, aufgeheizt. Um das möglich zu machen, wurde im Hintergrund viel geschafft. „Die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv“, verrät Bäderleiter Rainer Schneider.