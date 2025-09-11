Eyachbad Balingen: Die Hallenbäder öffnen wieder, doch der Eintritt wird teurer

Die Balinger Freibäder haben am Sonntag, 14. September letztmals in dieser Saison geöffnet. Anschließend öffnen schrittweise die Balinger Hallenbäder und die Eyachsauna.

Die Schwimmbecken sind bereits gefüllt, die letzten Vorbereitungen laufen: In wenigen Tagen starten die Balinger Hallenbäder und die Eyachsauna in eine neue Saison. Als Erstes öffnet am Montag, 15. September, das Eyachbad, gefolgt vom Weilstetter Lochenbad am Dienstag, 16. September. Die Eyachsauna wird ab Mittwoch, 17. September, aufgeheizt. Um das möglich zu machen, wurde im Hintergrund viel geschafft. „Die letzten Wochen waren sehr arbeitsintensiv“, verrät Bäderleiter Rainer Schneider.

Nicht nur die Becken und Einrichtungen in den Bädern galt es vorzubereiten. Laut Mitteilung der Stadtwerke haben die stark gestiegenen Energie- und Betriebskosten eine Preiserhöhung unumgänglich gemacht. Zuletzt wurde der Eintrittspreis für das Eyachbad vor neun Jahren angehoben, für die Sauna im Jahr 2018, als die Stadtwerke deren Betrieb übernahmen. Während der Coronapandemie und der Energiekrise sei bewusst auf eine Preiserhöhung verzichtet worden.

Fünf statt vier Euro

„Unsere Bäder sind ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität in Balingen“, sagt Bürgermeister Ermilio Verrengia. „Gerade in finanziell angespannten Zeiten ist es uns wichtig, dieses Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. Um den Betrieb aktuell sichern zu können, kommen wir um eine moderate Anpassung der Eintrittspreise nicht herum.“

Im Eyachbad zahlen Erwachsene für das Einzelticket ab sofort fünf Euro anstatt bisher vier Euro. Die Tickets für Jugendliche und Ermäßigungsberechtigte wurden um 50 Cent angehoben – von zwei Euro auf 2,50 Euro. Der Aufschlag für den Warmbadetag am Samstag bleibt unverändert bei 50 Cent für Erwachsene sowie 30 Cent für Jugendliche und Ermäßigungsberechtigte.

Weniger Rabatt

Beim Kauf von Wertkarten wird der Rabatt jeweils um fünf Prozent reduziert: Der Nachlass beträgt demnach fünf Prozent bei 30-Euro-Wertkarte, zehn Prozent bei der 50-Euro-Wertkarte und 15 Prozent bei der 100-Euro-Wertkarte.

In der Eyachsauna erhöht sich der Einzeleintritt von 14 auf 18 Euro, beim Kauf der 100-Euro-Wertkarte wird wie bisher zehn Prozent Rabatt gewährt.

80 Cent mehr

Die Einzelkarte fürs Lochenbad in Weilstetten erhöht sich von 3,20 auf vier Euro. Der ermäßigte Eintritt, der unter anderem für Jugendliche gilt, kostet die Hälfte – also zwei Euro anstatt bisher 1,60 Euro. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet künftig 36 anstatt 29 Euro.

Bei der Kalkulation der neuen Preise haben sich die Stadtwerke laut Mitteilung auch am regionalen Vergleich orientiert und dabei insbesondere auch das Leistungsangebot berücksichtigt.

Zuschuss durch Stadtwerke

Im Jahr 2024 gab es im Eyachbad mit Sauna 101 044 Besucher, der Zuschuss pro Besucher lag bei 7,22 Euro. Im Lochenbad wurden 13 350 Badegäste gezählt, was einem Zuschuss von je 27 29 Euro entspricht.

Durch die Preiserhöhungen rechnen die Stadtwerke mit Mehreinnahmen von schätzungsweise 85 000 Euro im Eyachbad und rund 6000 Euro im Lochenbad – der Zuschussbedarf sinkt hier jeweils, liegt dann aber immer noch bei rund 6,40 Euro (Eyachbad) beziehungsweise rund 26,84 Euro (Lochenbad) pro Besucher.

Wie unverzichtbar öffentliche Bäder gleichzeitig sind, zeigt sich daran, wie gut sie angenommen werden. „Die Entwicklung des Eyachbads nach den Krisenjahren ist sehr erfreulich“, sagt dazu Werkleiter Markus Streich.