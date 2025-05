Exzessive Maistreiche in Rohrdorf?: „Das geht zu tief unter die Gürtellinie“

Exzessive Maistreiche in Rohrdorf?

1 In Rohrdorf seien die Maistreiche zu weit gegangen, wie hier am Spielplatz im Niedenbach, sagt Bürgermeister Daniel Jendroska. Foto: Daniel Jendroska In seiner ersten Gemeinderatssitzung als Rohrdorfs neuer Bürgermeister zeigte sich Daniel Jendroska zutiefst bestürzt über den Zustand des Spielplatzes im Niedenbach am Folgetag des 1. Mai.







Link kopiert



So manch ein schelmischer Maistreich kann einem schon auch ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Seien es die lästigen Klassiker wie ein in Klopapier eingewickeltes Auto, etwas Rasierschaum an der Türklinke, aber auch kreativere Ideen wie umgestellte Verkehrsschilder oder falsche Blitzer im Ort – sind sie harmloser Natur, fällt es auch deutlich leichter, einmal mitzulachen.