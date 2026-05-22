Extremwetter 1976: Und es war Sommer

Die Monate April bis September 1976 haben sich durch die einzigartige Kombination aus extremer Hitze und Dürre tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Ein Rückblick.
In manchen Regionen zeigt das Thermometer mehrere Wochen lang Tag für Tag zwischen 32 und 34 Grad an: sengende Sonne, ausgetrocknete Flüsse, braune Wiesen, aufgeplatzter Asphalt in ganz Deutschland. Es sind Hitzetote zu beklagen, das Vieh verendet, die Ernte verdorrt. Was nach einer typischen Omegalage in Zeiten des Klimawandels klingt, liegt 50 Jahre zurück: es ist der Sommer 1976. In diesem Jahr gab es in Deutschland den letzten Extremsommer, der noch nicht mit der globalen Erderwärmung in Verbindung gebracht wurde. Ein seltener Ausreißer in der üblichen tristen Abfolge mitteleuropäischer Durchschnittssommer jener Jahre. Dieser Jahrhundertsommer war eine kostbare Seltenheit, mehr ersehnt als gefürchtet, er war kein Warnsignal, kein Grund sich Sorgen um die Zukunft der Erde zu machen. Der Sommer war einfach nur schön heiß.