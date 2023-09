Pünktlich um 14 Uhr fiel der Startschuss mit einem Konfettiregen am Rathausplatz und der erste Pulk mit 190 Wanderern machte sich zügig auf den Weg, der am nächsten Morgen wieder in Schramberg enden sollte.

In drei frei gewählten Leistungsgruppen waren die Wanderer eingeteilt, die im Abstand von jeweils einer Stunde auf die Strecke von gut 82 Kilometer gingen.

Es wurde reichlich Strecke gemacht. Foto: Ziechaus

Vom tiefsten Punkt mit 428 Metern ging es in meist steilen Anstiegen mit ebenso schroffen Abgängen über den höchsten Punkt mit 933 Metern auf die Tour nach Waldmössingen und in westlicher Richtung bis nach Wolfach und über Lauterbach zurück nach Schramberg.

Hinunter nach Schiltach

Schon die ersten zehn Kilometer vom Tierstein über den Eselbach an die Aichhalder Mühle wieder bergauf zum Mahlbergweg am Aichhalder Loch und weiter zum Rathaus in Aichhalden hatten es in sich.

Am Rathaus in Aichhalden gab es Verpflegung. Foto: Ziechaus

Die allermeisten schafften die Strecke in der geplanten Zeit von etwa drei Stunden und stärkten sich an der ersten Verpflegungsstation vor dem Rathaus. Da waren die Teleskop-Wanderstöcke schon wieder im Rucksack verstaut, denn der weitere Weg ging eben nach Waldmössingen und dann nach Rötenberg und in der Dämmerung etwas abgekühlt über das Zollhaus hinab nach Schiltach.

Wandern im Mondschein

Um Mitternacht war dort am Campingplatz eine weitere Verpflegungsstation auf ziemlich genau der Hälfte der Wegstrecke. Auch auf der zweiten Hälfte über Wolfach und den Horbenhof hinauf zum Moosenmättle waren Höhenmeter zu bewältigen, aber nicht mehr unter zusätzlicher Hitze. „So kann man wandern, wenn man auch im Mondschein auf den Weg aufpassen muss“, äußerte sich eine Teilnehmerin nur leicht außer Atem.

Am Ende gab es einen Hardter Doppelsieg: Florian Reiner und Patrick Fleig liefen gemeinsam als Erste ins Ziel.