Extremistische Schmierereien: Leben potenzielle Terroristen in Bad Herrenalb?

Die Schmierereien sorgten Anfang des Jahres für Aufregung in Bad Herrenalb. Doch möglicherweise haben sie sogar noch schockierendere Hintergründe.
Anfang des Jahres sorgten die Schmierereien im Bad Herrenalber Klosterviertel für Aufregung. Mittlerweile gibt es Anzeichen, dass zumindest ein Teil dieser Schmierereien auf ein Terrornetzwerk hindeutet. „No Lives Matter“ wurde da unter anderem an eine Garagenwand gesprüht, dazu ein Hakenkreuz (das später notdürftig übersprüht wurde) und die Abkürzungen „NLM x MSK“.