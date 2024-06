Extremismus: Razzien gegen Islamisten in Hamburg und Bremerhaven

Razzien gegen Islamisten in Hamburg und Bremerhaven

1 Der Staatsschutz der Hamburger Polizei durchsuchte unter anderem Wohnanschriften in Bremerhaven. Foto: Friso Gentsch/dpa

Sie hetzen gegen den ungläubigen Westen, der angeblich die Muslime unterdrückt. Nun ist die Polizei erneut gegen die Islamistenszene im Norden vorgegangen und hat etliche Wohnungen durchsucht.









Link kopiert



Hamburg/Bremerhaven - Mit Razzien in mehreren Wohnungen ist der Staatsschutz der Hamburger Polizei gegen die Islamistenszene im Norden Deutschlands vorgegangen. Hintergrund der Durchsuchungen sind unter anderem Ermittlungen gegen drei deutsche Staatsangehörige im Alter von 29, 32 und 41 Jahren, die strafbare Nachrichten zum Gaza-Krieg in sozialen Medien veröffentlicht haben sollen, wie die Polizei mitteilte. Durchsucht wurden Wohnanschriften in Lohbrügge, Billstedt, Eidelstedt und Bremerhaven.