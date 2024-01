Extremismus: Deutsche-Bank-Chef Sewing: Kein Platz für Hass und Rassismus

1 Für den Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gibt es aus wirtschaftlicher Sicht viele Gründe, um ein Zeichen gegen Hass und Rassismus zu setzen. Foto: Arne Dedert/dpa

Zehntausende gehen gegen rechte Umtriebe auf die Straße. Auch aus Unternehmen mehren sich die warnenden Stimmen: Der Wirtschaftsstandort Deutschland drohe Schaden zu nehmen.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat vor den Gefahren eines wachsenden Rechtsextremismus in Deutschland gewarnt - auch für den hiesigen Wirtschaftsstandort. "Hass und Rassismus dürfen bei uns keinen Platz haben", sagte Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) ist, in einem vorab veröffentlichten Interview der "Welt am Sonntag".