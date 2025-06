Extremismus: Bundesgericht verhandelt über Verbot von Compact-Magazin

2 Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig prüft das Verbot des rechtsextremen Magazins "Compact" (Symbolfoto) Foto: Jan Woitas/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Im Juli 2024 wurde das rechtsextreme Magazin «Compact» verboten. Dann entschieden Leipziger Richter, dass es zunächst weiter erscheinen darf. Mit Spannung wird nun auf die Hauptverhandlung geblickt.







Berlin/Leipzig - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüft ab heute (10.00 Uhr), ob das Verbot des rechtsextremen Magazins "Compact" gerechtfertigt ist. Im Eilverfahren hatten die Richter das Verbot vorläufig ausgesetzt, so dass das Blatt vorerst weiter erscheinen kann. Nun steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an.