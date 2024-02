Kriminalität: RAF-Fall bei Aktenzeichen XY: Appell an Unterstützer

RAF-Fall bei "Aktenzeichen XY": Appell an Unterstützer

1 Die Polizei fahndet mit diesem Plakat nach den beiden ehemaligen RAF-Mitgliedern Ernst-Volker Staub (l) und Burkhard Garweg. Foto: Florian Gut/dpa

Die linksterroristische RAF ist aufgelöst. Doch drei frühere Mitglieder beschäftigen mit Überfällen noch immer die Ermittler. «Aktenzeichen XY... ungelöst» hat den Fall nun aufgegriffen.









Link kopiert



München/Verden - In der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat die Staatsanwaltschaft Verden Hinweise zu früheren Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) erbeten. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Koray Freudenberg, appellierte auch an Unterstützer der Beschuldigten, mit der Staatsanwaltschaft in Kontakt zu treten. "Wir können von Glück sprechen, dass bisher niemand getötet wurde", sagte Freudenberg.