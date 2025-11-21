Extremevent X-Alps: Gleitschirmflieger Jonathan Kalmbach über das Abenteuerrennen

Extremsportler Jonathan Kalmbach, Mitglied des Baiersbronner Drachen- und Gleitschirmflugvereins, erzählt über den X-Alps, der dem Team alles abverlangte.
Dass es sich bei den Red Bull X-Alps mit Start in Kitzbühel und dem Zielort Zell am See um keine 08/15-Sportveranstaltung handelt, ist hinlänglich bekannt. Es handelt sich um das größte Abenteuerrennen der Welt, bei dem herausragende Hike & Fly-Athleten aus der ganzen Welt die Alpen überqueren und dabei bis zu 60 Kilometer laufen und bis zu 180 Kilometer mit dem Gleitschirm fliegen. Über 18 000 zermürbende Höhenmeter gilt es eine Gesamtstrecke von 1300 Kilometern quer über die Alpen zu überwinden. In diesem Jahr erreichten von 33 Startern lediglich 21 das Ziel, andere mussten das Rennen aufgrund von physischen oder psychischen Problemen aufgeben.