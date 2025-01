Extreme Feinstaubwerte: Dicke Luft in Bangkok: Mit Trockeneis gegen den Smog

3 Den Menschen in Bangkok wird geraten, Aktivitäten im Freien zu vermeiden. Foto: Carola Frentzen/dpa

Bangkok ist bei Touristen aus aller Welt eine der beliebtesten Städte überhaupt. Ein großes Problem ist aber die Luftverschmutzung, die gerade wieder massiv ist. Kann Trockeneis helfen?









Bangkok - Weite Teile Thailands und speziell die Hauptstadt Bangkok leiden gleich zu Jahresbeginn unter starkem Smog. Seit Tagen liegt der Luftverschmutzungsindex in der Millionenmetropole und anderen Regionen in dem beliebten Urlaubsland in einem höchst ungesunden Bereich. Der Bevölkerung wurde geraten, sich hauptsächlich in Innenräumen aufzuhalten, im Freien Masken zu tragen und die Fenster geschlossen zu halten. Derweil will die Stadtverwaltung den hohen Feinstaubwerten mit einer neuartigen Methode zu Leibe rücken - unter Verwendung von Trockeneis.