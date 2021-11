1 Reinhard Karl auf dem Gipfel des Mount Everest Foto: Reinhard Karl

Der Heidelberger Bergsteiger Reinhard Karl war der erste Deutsche auf dem Gipfel des Mount Everest. 1982 starb er in einer Eislawine.















Heidelberg - Statt meiner Reise zum Licht und zum totalen Glück ist die totale Leere in meinen Kopf gekommen. Ein Horrortrip.“ Reinhard Karl wird diese Sätze für sein erstes Buch „Zeit zum Atmen“ niederschreiben. Sie sollen eine Ahnung davon vermitteln, in welchem Zustand er sich kurz vor Erreichen des Südgipfels auf 8710 Metern Höhe befand. Für alle, die sich noch nie in der sogenannten Todeszone bewegt haben, bleibt es unvorstellbar.