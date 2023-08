14 Achttausender gibt es auf der Erde und sie befinden sich alle in Asien: 10 im Himalaya, vier im Karakorum. Eine Norwegerin und ein Nepalese haben jetzt alle Gipfel in Rekordzeit bestiegen. Wir stellen die Bergriesen vor und lassen die Geschichte des Alpinismus am König der Berge, dem Mount Everest, Revue passieren.

Eine Norwegerin und ein Nepalese haben alle 14 Achttausender im Rekordzeit bestiegen.

Wie schnell war das Bergsteiger-Duo?

Die beiden Extrembergsteiger haben für Mega-Tour insgesamt 92 Tage gebraucht, wie eine Sprecherin des Guinness-Buchs der Rekorde (Guinness World Records) mitteilt. Den Rekord erreichten Kristin Harila und Tenjen Lama Sherpa demnach vor zwei Wochen. Zuletzt hatten sie den Bergrisen K2 in Pakistan bestiegen.

Kristin Harila war im Rahmen ihrer Rekordjagd am K2 auch dem abgestürzten pakistanischen Bergträger Mohammed Hassan begegnet. Der 35-Jährige war am 27. Juli gegen 2.30 Uhr abgestürzt und zwischen 8 Uhr morgens und 12 Uhr gestorben.

Sein Tod löste einen weltweiten Aufschrei aus, nachdem Videos bekannt wurden, die ihn am Unglücksort noch am Leben zeigten. Rund 70 Bergsteiger waren an der engen Stelle in etwa 8300 Metern an dem Sterbenden einfach vorbeigegangen, ohne ihm zu helfen.

Im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erzählte Kristin Harila vor rund einer Woche, wie sie die Begegnung mit Hassan erlebt hatte. „Er hing kopfüber in seinem Seil. Nach unserem Abstieg haben wir erfahren, dass er gestorben ist.“

Warum ist der K2 so gefährlich?

Immer wieder kommt es im pakistanischen Gebirge Karakorum und in den angrenzenden Ländern im Himalaya zu tödlichen Unfällen. Der 8611 Meter hohe K2 in Pakistan ist der zweithöchste Berg der Erde und gilt als weit anspruchsvoller als der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Gründe sind unter anderem die steile Route und die Lawinengefahr. Den K2 haben bisher nur gut 300 Menschen bestiegen.Wir stellen Ihnen die 14 höchsten Berge der Welt vor:

Mount Everest

• Höhe: 8848 Meter

• Lage: Distrikt Solukhumbu (Nepal), Tibet (China)

• Erstbesteigung: 29. Mai 1953 durch Edmund Hillary und Sherpa Tenzing Norgay

Mount Everest Foto: Imago/Robert Harding

K2

• Höhe: 8611 Meter

• Lage: Gilgit-Baltistan (Pakistan), Xinjiang (China)

• Erstbesteigung: 31. Juli 1954 durch Achille Compagnoni und Lino Lacedelli

K2 Foto: Imago/Zuma Wire

Kangchendzönga

• Höhe: 8586 Meter

• Lage: Taplejung (Nepal), North Sikkim (Indien)

• Erstbesteigung: 25. Mai 1955 durch George Band und Joe Brown

Kangchendzönga Foto: Imago/Frank Bienewald

Lhotse

• Höhe: 8516 Meter

• Lage: Distrikt Solukhumbu (Nepal), Tibet (China)

• Erstbesteigung: 18. Mai 1956 durch Fritz Luchsinger und Ernst Reiss

Makalu

• Höhe: 8485 Meter

• Lage: Distrikt Sankhuwasabha (Nepal), Tibet (China)

• Erstbesteigung: 15. Mai 1955 durch Jean Franco, Lionel Terray und Jean Couzy

Makalu Foto: Imago/Wirestock

Cho Oyu

• Höhe: 8188

• Lage: Distrikt Solukhumbu (Nepal), Tibet (China)

• Erstbesteigung: 19. Oktober 1954 durch Herbert Tichy, Sepp Jöchler und Sherpa Pasang Dawa Lama

Cho Oyu Foto: Imago/Desgin Pics

Dhaulagiri I

• Höhe: 8167 Meter

• Lage: Distrikt Myagdi (Nepal)

• Erstbesteigung: 13. Mai 1960 durch Kurt Diemberger und Peter Diener

Dhaulagiri I Foto: Imago/Pond5 Images

Manaslu

• Höhe: 8163 Meter

• Lage: Distrikte Gorkha und Manang (Nepal)

• Erstbesteigung: 9. Mai 1956 durch Yuko Maki

Manaslu Foto: Imago/Subash Shrestha

Nanga Parbat

• Höhe: 8125 Meter

• Lage: Gilgit-Baltistan (Pakistan)

• Erstbesteigung: 3. Juli 1953 durch Hermann Buhl

Nanga Parbat Foto: Imago/Wirestock

Annapurna I

• Höhe: 8091 Meter

• Lage: Distrikte Kaski, Myagdi (Nepal)

• Erstbesteigung: 3. Juni 1950 durch Maurice Herzog und Louis Lachenal

Annapurna I Foto: Imago/Pond5 Images

Hidden Peak (Gasherbrum I)

• Höhe: 8080 Meter

• Lage: Gilgit-Baltistan (Pakistan), Xinjiang (China)

• Erstbesteigung: 4./5. Juli 1958 durch Pete Schoening und Andrew Kauffman

Hidden Peak (Gasherbrum I) Foto: Olivier Matthys/dpa

Broad Peak

• Höhe: 8051 Meter

• Lage: Gilgit-Baltistan (Pakistan), Xinjiang (China)

• Erstbesteigung: 9. Juni 1957 durch Hermann Buhl, Kurt Diemberger, Fritz Wintersteller und Marcus Schmuck

Broad Peak Foto: AFP

Gasherbrum II

• Höhe: 8034 Meter

• Lage: Xinjiang (China), Gilgit-Baltistan (Pakistan)

• Erstbesteigung: 7. Juli 1956 durch Fritz Moravec, Josef Larch und Hans Willenpart

Gasherbrum II Foto: Imago/Agefotostock

Shishapangma

• Höhe: 8027 Meter

• Lage: Jugal Himal (Himalaya)

• Erstbesteigung: 2. Mai 1964 durch zehn chinesische Bergsteiger unter Xu Jing

Info: Mount Everest – Chronologie des Alpinismus am König der Berge

1924: Mallory und Irvine

Nepalesen und Tibeter wären nie auf die Idee gekommen, den Mount Everest zu erklimmen und dabei ihr Leben zu riskieren. Das taten erst die Europäer – herausragende Bergsteiger wie der Brite George Mallory. Von 1922 bis 1924 erkundete er mit im Rahmen von drei britischen Expeditionen die Khumbu-Region um den Everest. Am 8. Juni 1924 wurde er und sein Weggefährte Andrew Irvine auf einer Höhe von 8500 Meter zum letzten Mal am Nordostgrat gesehen. 75 Jahre später, am 1. Mai 1999, wurde Mallorys konservierte Leiche in 8150 Meter Höhe entdeckt. Bis heute ist umstritten, ob sie nicht schon 1924 als erste über die Nordroute den Gipfel erreichten.

1953: Hillary und Tenzing

Erst die neunte britische Everest-Expedition hatte Erfolg. Am 29. Mai 1953 brachen der Neuseeländer Edmund Hillary und der Sherpa Tenzing Norgay um 6.30 Uhr vom letzten Lager auf 8510 Meter auf. 88 Meter unterhalb des Gipfels tat sich vor ihnen auf dem südöstlichen Grat eine zwölf Meter und über 70 Grad steile Felsstufe auf. Der „Hillary Step“, das letzte Hindernis auf dem Weg zum Gipfel. Um 11.30 Uhr hissten sie die britische Flagge auf dem Dritten Pol.

1960/1975: Die Chinesen kommen

1960 und 1975 wurde der Everest erstmals von chinesischer Seite über den Nord- und Nordostgrat von einer Seilmannschaft aus dem Reich der Mitte bestiegen. Die Nord- und Südroute werden heute von den meisten Expeditionen begangen.

1976: Die erste Frau

Am 16. Mai 1976 stand mit der Japanerin Junko Tabei die erste Frau auf dem Everest.

1978: Messner und Habeler

Am 8. Mai 1978 erreichten Reinhold Messner und Peter Habeler den Gipfel erstmals ohne zusätzlichen Sauerstoff.

1980: Cichy und Wielicki

Zwei Jahre später, am 17. Februar 1980 bestiegen die beiden Polen Lezek Cichy und Krzysztof Wielicki das Massiv erstmals im Winter. Temperaturen von minus 45 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern kosteten sie fast das Leben.

1980: Messner-Solo

Als größte bergsteigerische Leistung am Everest gilt die Alleinbegehung des Berges durch Messner im Alpinstil. Ohne Fremdhilfe, ohne vorher präparierte Route und in einem Zug vom Basislager zum Gipfel stieg der damals 36-Jährige die 3500 Höhenmeter. Für seine Solobesteigung wählte er die Nordroute, querte oberhalb des Nordsattels in die Norton Couloir, eine Steilschlucht in der Nordwand, die bis 150 Meter unter den Gipfel führt.