Extrazölle auf amerikanische Produkte: EU kündigt Vergeltung für neue US-Zölle auf Stahl- und Aluminium an

1 Von April an sollen wieder EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Whiskey fällig werden Foto: dpa/Gerald Matzka

Die USA haben neue Zölle in Kraft gesetzt, die auch Deutschland und die EU treffen. Die Europäische Kommission kündigt umgehend Gegenmaßnahmen an.









Link kopiert



Die hat eine entschiedene Reaktion auf die an diesem Mittwoch in Kraft getretenen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Wie die zuständige Europäische Kommission am Morgen mitteilte, sollen in einem ersten Schritt von April an wieder EU-Extrazölle auf die Einfuhr amerikanischer Produkte wie Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote und Erdnussbutter fällig werden. Weitere Gegenmaßnahmen sind dann nach Abstimmung mit den EU-Mitgliedstaaten für Mitte April geplant.