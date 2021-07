1 Auf der Besucherplattform des Testturms bietet sich eine atemberaubende Aussicht. Foto: Nädele

Der Testturm in Rottweil hat sich seit seiner Eröffnung 2017 zum Besuchermagneten entwickelt. Im vergangenen Sommer wurde der 500 000. Besucher auf der 232 Meter hohen Aussichtsplattform empfangen. Jetzt, nachdem die Corona-Entwicklung es wieder zulässt, werden die Öffnungszeiten des beliebten Ausflugsziels extra für die Sommerferien erweitert.

Kreis Rottweil - Nach der großen Resonanz der ersten Jahre weitet der TK Elevator Testturm in Rottweil auch in diesem Sommer wieder seine Öffnungszeiten aus, teilt das Unternehmen am Freitag mit. In den Sommerferien des Landes Baden-Württemberg ist der TK Elevator Testturm nun an sechs Tagen pro Woche, von Dienstag bis Sonntag, jeweils ab 10 Uhr morgens geöffnet.

"Viele Menschen verbringen dieses Jahr ihren Urlaub in Deutschland", so Testturm-Managerin Beate Höhnle. "Mit den zusätzlichen Öffnungstagen bieten wir insbesondere für Familien Zugang zu einer Attraktion ganz in der Nähe. Zudem verteilen wir die Besucherströme besser und können so die nötigen Abstände und Zutrittsbegrenzungen bei erhöhter Nachfrage gewährleisten."

Auch 2020 war der Betrieb nach einer corona-bedingten Schließung im Frühjahr mit einem ausgefeilten Hygienekonzept reibungslos gelaufen. Und mancher Besucher genoss es sogar, dass auf dem Turm etwas mehr Luft und Ruhe war, um die atemberaubende Rundum-Aussicht zu genießen.

Im Innern des 246 Meter hohen Aufzugstestturms werden in zwölf Schächten neue Aufzugstechnologien getestet. Die Ingenieure können Aufzüge mit schwindelerregenden Geschwindigkeiten von bis zu 18 Metern pro Sekunde testen. Für Besucher ist auch die Fahrt mit dem Panoramaaufzug nach oben ein besonderes Erlebnis.

Info:

Ab Ferienbeginn in Baden-Württemberg am 29. Juli ist die Besucherplattform neben den regulären Öffnungszeiten (Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen) zusätzlich auch Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags ist der Turm sogar bis 20 Uhr zugänglich. Die erweiterten Öffnungszeiten gelten über die gesamten Schulferien, also bis einschließlich Sonntag, 12. September. Montags bleibt der Testturm weiterhin aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Infos zu den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort und den Online-Ticketverkauf gibt es auf www.testturm.de