Extra-Freizeit trotz Sparprogramm: Bonus für Gewerkschafter: Wie Mercedes künftig die IG Metall fördert

1 Mercedes-Betriebsratschef Ergun Lümali setzte einen Bonus für Gewerkschaftsmitglieder durch. Selbst der kampferprobte Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück hatte dies jahrelang vergeblich versucht. Foto: Dannecker/Dannecker

Verbesserungen, die Gewerkschaften durchsetzen, kommen fast immer allen Beschäftigten der Unternehmen zugute. Bei Mercedes sollen Gewerkschaftsmitglieder künftig bessergestellt werden. Was das bedeutet.









Die sogenannten Trittbrettfahrer sind den Gewerkschaften seit jeher ein Dorn im Auge. Doch Arbeitgeber haben wenig Interesse, die Mitgliedschaft in Gewerkschaften zu fördern, indem sie vereinbarte Lohnerhöhungen nur an deren Mitglieder auszahlen. Bei Mercedes ist der IG Metall nun ein Durchbruch gelungen, der in der Branche möglicherweise Schule machen wird.