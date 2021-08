CHI Reitturnier Donaueschingen Dressur und Springen im Schlosspark

Das Reitturnier in Donaueschingen sieht in diesem Jahr coronabedingt etwas anders aus als sonst. Denn das Internationale S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier, so der vollständige Name, startet mit einem abgespeckten Programm in seine 65. Auflage.