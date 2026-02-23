Exponat in Freudenstadt: Wie eine Medaille Heimatgeschichte schreibt

König Karl zu Württemberg hatte die Medaille einst an Posthalter Ernst Luz überreicht – jetzt ist sie mit dem silbernen „Posthörnle“ im Freudenstädter Heimatmuseum ausgestellt.

Das viel bestaunte silberne „Posthörnle“ im Museum des Freudenstädter Heimat- und Museumsvereins (HMV) im Stadthaus wird in seiner Vitrine bald Gesellschaft bekommen. Es ist eine Jubiläumsmedaille aus dem 19. Jahrhundert. Etwa so groß wie das frühere Fünfmarkstück schimmert es eindrucksvoll in mattem Silber. Beide, Posthorn und Medaille, haben eine gemeinsame Vergangenheit und sind ein Stück Heimatgeschichte.

Am 20. Juni 1889 schenkte seine Majestät, König Karl Friedrich Alexander zu Württemberg, seinem Freund, dem Posthalter und Ökonom Ernst Heinrich Luz zu Freudenstadt, diese Medaille in Anerkennung seiner Verdienste.

Die Medaille in Silber war gestiftet worden „zur Feier des Allerhöchsten 25jährigen Regierungsjubiläums“. Der Inhaber sei berechtigt, „sie in Gemäßheit des Königlichen Stiftungsdekrets anzulegen und an dem dafür bestimmten Band zu tragen“, so die Verleihungsurkunde.

Den Krieg überdauert

Die Medaille blieb in der Gastronomenfamilie Luz und überdauerte den Krieg. Die international gefeierte Opernsängerin Claire Fassbender-Luz (1917 – 2016) schenkt die Medaille etwa einem Jahr vor ihrem Tod dem Freudenstädter Architekten Detlef Brückner. Es war ein persönliches Dankeschön an den Architekten, der Umbauarbeiten am Luz-Posthotel in Freudenstadt vorgenommen hatte. Claire Luz lebte damals mit ihrer Tochter Genia im Obergeschoss des Hotels.

Die silberne Ehrenmedaille zeigt auf der Vorderseite ein Portrait von König Karl von Württemberg und auf der Rückseite eine Krone zum 25-jährigen Bestehen der Regierung im Jahr 1889. Foto: H. J. Schnurr

In der Überzeugung, dass die Medaille der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte, schenkte Brückner sie jetzt weiter an den Heimat- und Museumsverein. Dieser stellt sie zusammen mit dem Posthörnle im Übergang vom Wiederaufbauzimmer zur Treppenhausgalerie aus. Das Posthörnle hatte König Karl als persönliches Geschenk an Posthalter Luz bei der Übergabe der Medaille ausgehändigt.

Auch das Posthörnle hat seine Historie

Auch dieses Posthörnle hat seine Historie. Diese erzählte Claire Fassbender-Luz in ihrem 2010 erschienenen Buch „Geschichten aus dem Posthotel Freudenstadt“. Darin heißt es: „Es war die Schreckensnacht des 18. April 1945 (die Nacht der Zerstörung Freudenstadts, Anm. d. Red.). Das Hotel brannte. Alles rannte in Panik aus dem Haus. Aus dem Keller schleifte ich meine kleine Tochter Genia und den schweren Rucksack nach oben zum Ausgang. Aber es polterten laufend Dachziegel vom brennenden Dachgebälk hinunter (....). Mit dem Kind im Wägelchen musste ich fort, ich musste es wagen. Ein schwerer Schlag traf meinen Rucksack. So kam ich zum Waldeck. Als ich den Rucksack öffnete, lag obenauf das Posthörnchen. Ich konnte es kaum fassen, dass ich es mitnahm. Es war beschädigt, verletzt. Dann begriff ich, der Aufprall des Dachziegels hatte das Hörnchen getroffen. Das königliche Ehrenposthörnchen hat uns gerettet! Dankbar erinnere ich mich der glücklichen Fügung durch das wundersame, liebe Posthörnchen“.

Noch zu Lebzeiten veranlasste sie, dass das Posthorn nach ihrem Tod dem Heimat- und Museumsverein übergeben werde. Vollkommen wäre die Präsentation im Museum, so merkt HMV-Geschäftsführer Hans-Jürgen-Schnurr an, wenn sich auch das Original der königlichen Verleihungsurkunde von 1889 auftreiben ließe.