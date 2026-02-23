Exponat in Freudenstadt: Wie eine Medaille Heimatgeschichte schreibt

König Karl zu Württemberg hatte die Medaille einst an Posthalter Ernst Luz überreicht – jetzt ist sie mit dem silbernen „Posthörnle“ im Freudenstädter Heimatmuseum ausgestellt.
Das viel bestaunte silberne „Posthörnle“ im Museum des Freudenstädter Heimat- und Museumsvereins (HMV) im Stadthaus wird in seiner Vitrine bald Gesellschaft bekommen. Es ist eine Jubiläumsmedaille aus dem 19. Jahrhundert. Etwa so groß wie das frühere Fünfmarkstück schimmert es eindrucksvoll in mattem Silber. Beide, Posthorn und Medaille, haben eine gemeinsame Vergangenheit und sind ein Stück Heimatgeschichte.