Explosionsgefahr in Freiburg: Explosive Substanzen in Wohnhaus gefunden – Sprengung wird vorbereitet

1 In Freiburg wurden drei Wohnhäuser evaluiert. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa In eine Freiburger Wohnhaus wurden gefährliche Substanzen gefunden. Die Polizei bereitet eine kontrollierte Sprengung in der Nähe des Fundortes vor.







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Polizei und Rettungskräfte sind aktuell in der Fehrenbachallee in Freiburg im Einsatz. Hintergrund ist der Fund mutmaßlich gefährlicher Substanzen im Keller eines Wohnhauses. Da eine Explosionsgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der unmittelbare Bereich um die Fundstelle geräumt. Ein Teil der Fehrenbachallee wurde für den Verkehr gesperrt.