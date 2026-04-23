Explosionsgefahr in Freiburg: Explosive Substanzen in Wohnhaus gefunden – Sprengung wird vorbereitet
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In Freiburg wurden drei Wohnhäuser evaluiert. (Symbolfoto) Foto: Stefan Puchner/dpa

In eine Freiburger Wohnhaus wurden gefährliche Substanzen gefunden. Die Polizei bereitet eine kontrollierte Sprengung in der Nähe des Fundortes vor.

Polizei und Rettungskräfte sind aktuell in der Fehrenbachallee in Freiburg im Einsatz. Hintergrund ist der Fund mutmaßlich gefährlicher Substanzen im Keller eines Wohnhauses. Da eine Explosionsgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der unmittelbare Bereich um die Fundstelle geräumt. Ein Teil der Fehrenbachallee wurde für den Verkehr gesperrt.

 

Die gefundenen Behältnisse sollen vor Ort durch spezialisierte Kampfmittelbeseitiger in einem Erdloch kontrolliert gesprengt werden, bestätigt Polizeisprecher Özkan Cira auf Nachfrage. Weitere Angaben zum Inhalt der Fässer und dem Fundort kann die Polizei derzeit nicht nennen. Diese seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Sprengung soll deutlich hörbar sein

Laut der Nina-Warn-App handelt es sich um veraltete Chemikalien. Es soll zudem bei der Sprengung einen deutlich hörbaren Knall geben.

Aktuell wird der Gefahrenbereich um den Sprengort geräumt. Betroffen sind nach derzeitigem Stand drei Wohnhäuser.

 