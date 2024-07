Explosion und Brand: Flüchtlingsunterkunft brennt - ein Toter, Polizist verletzt

3 Eine Unterkunft für Flüchtlinge ist abgebrannt. Foto: Georg Wendt/dpa

In Buchholz in der Nordheide gibt es eine Explosion in einer Flüchtlingsunterkunft. Die Anlage brennt lichterloh. Ein Mensch stirbt, ein Polizist wird schwer verletzt.









Buchholz - Bei einem schweren Brand in einem Containerdorf für Flüchtlinge in Buchholz in der Nordheide ist ein Mensch gestorben und ein Polizist schwer verletzt worden. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist noch unklar - die leblose Person wurde im Gebäude gefunden. Insgesamt seien 20 Menschen verletzt worden, teilte die Polizei mit.