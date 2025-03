Explosion in Bitzer Höhle

1 Eine Fledermaus starb hängend. Foto: Dieter Hoffmann

Nach der Explosion in Bitz, bei der Fledermäuse starben, gibt es nach Polizeiangaben einen Tatverdächtigen. Das ist der aktuelle Stand.









Der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Mehrere Fledermäuse sind am 7. Februar in der Höhle Hohler Fels in Bitz getötet worden – anscheinend mit einer Art Feuerwerkskörper. Die Polizei ermittelt, auch ein Video liegt vor.