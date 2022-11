1 Sicherheitskräfte riegeln nach einer Explosion am Sonntag das Gebiet rund um die Fußgängerzone Istiklal in Istanbul ab. Foto: dpa/Francisco Seco

Mindestens sechs Menschen sterben bei einer Explosion mitten in der Stadt. Präsident Erdogan spricht von einem Bombenanschlag.















Der Albtraum ist wieder da. Sirenengeheul und das Knattern der Polizeihubschrauber erfüllen die Luft über dem Taksim-Platz im Herzen von Istanbul, mit eingeschalteten Blaulichtern warten reihenweise Rettungswagen am Eingang zur Flaniermeile auf dem Istiklal-Boulevard, auf der eine Stunde zuvor noch Tausende Menschen fröhlich bummelten. „Geht weg, geht auseinander, geht fort von hier“, schreit ein bewaffneter Uniformierter in die Menge, die hinter den Absperrungen auf Nachricht von Vermissten wartet. Fünf Jahre lang ist Istanbul verschont geblieben von Terroranschlägen, doch nun ist der Terror wieder da.

„Je mehr Menschen beieinanderstehen, desto gefährlicher für alle – die niederträchtigen Täter könnten noch einmal zuschlagen“, sagt der Uniformierte. Weinende, schreiende und verstörte Menschen werden von Zivilpolizisten aus der Fußgängerzone herausgeführt. „Sie ist in Stücke gerissen worden“, schreit eine junge Frau.

Zehntausende Menschen schieben sich an sonnigen Nachmittagen wie diesem den beliebten Istiklal-Boulevard entlang, wo die Geschäfte, Cafés und Restaurants auch sonntags geöffnet sind – Touristen ebenso wie Einheimische. Schulter an Schulter drängt sich die Menge in der Fußgängerzone, um Straßenmusikanten und Eisverkäufer bilden sich dichte Trauben von Passanten, und wenn die altmodische Bimmelbahn vorbeifährt, müssen alle noch etwas enger zusammenrücken.

Um 16.20 Uhr Ortszeit (14.20 Uhr in Deutschland) geht mitten in dieser Menge eine Bombe hoch. In Medienberichten ist von einer schwarz gekleideten Person in einer Kapuzenjacke die Rede, die vor der Explosion eine Tasche auf einer der Bänke abgestellt habe, auf denen sich Passanten auf dem Istiklal-Boulevard ausruhen können. Bilder von Überwachungskameras im Internet zeigen, wie Menschen an der Bank vorbeiströmen, auch die Tasche ist zu sehen. Dann folgt die Explosion. Ein Handyvideo auf Twitter, das einige Hundert Meter vom Explosionsort entfernt aufgenommen wird, zeichnet einen Feuerball auf, der aus der Menschenmenge hochschießt. Passanten auf der Istiklal laufen schreiend davon. Auf dem Pflaster liegen Tote und Verletzte.

Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht von einem Bombenanschlag, an dem eine Frau beteiligt gewesen sei. Die Polizei sperrt den Boulevard. Drei spanische Touristinnen, die den Anschlag miterlebten, halten sich aneinander fest und schluchzen, während sie aus der Fußgängerzone geleitet werden. Eine Frau fragt an der Absperrung verzweifelt, wo sie etwas über einen vermissten Bekannten erfahren kann.

Erst in letzter Zeit war der Istiklal-Boulevard wieder aufgelebt. Schon lange vor der Pandemie war es hier still geworden – seit dem blutigen Terrorjahr von 2016, das die 16-Millionen-Stadt in Blut und Tränen badete. Zwölf deutsche Touristen starben damals im Januar bei einem Selbstmordanschlag vor der Blauen Moschee; ein weiterer Anschlag mit mehreren Toten und vielen Verletzten folgte im März auf dem Istiklal-Boulevard – nur ein paar Meter vom jetzigen Tatort entfernt. Im Juni desselben Jahres starben zwölf Menschen bei einem Anschlag auf einen Polizeibus, und kurz darauf wurden fast 50 Menschen am Flughafen getötet, Hunderte wurden verletzt. Ein Anschlag vor dem Fußballstadion von Besiktas kostete im Dezember 2016 fast 50 Menschen das Leben, und in der letzten Nacht des Jahres erschoss ein Terrorist in einem Nachtclub am Bosporus fast 40 Menschen, die dort ins neue Jahr feierten.

Die Stadt versank damals in Angst und Schrecken. Jede Fahrt mit der U-Bahn erschien lebensgefährlich, Bars und Restaurants leerten sich, die Touristen blieben aus, und die Einheimischen mieden überfüllte Einkaufsstraßen wie den Istiklal-Boulevard, wo reihenweise Geschäfte eingingen und die Rollläden geschlossen blieben.

Damals gingen einige Anschläge auf das Konto des Islamischen Staates (IS), zu anderen bekannte sich die kurdische Splittergruppe TAK. Seitdem hat Erdogans Regierung die Terrorgefahr nach eigenen Angaben mit militärischen, geheimdienstlichen und juristischen Mitteln eingedämmt. Kritiker hatten dem Präsidenten jedoch in der Vergangenheit vorgeworfen, die Gewalt aus wahltaktischen Gründen zeitweise geduldet zu haben. Eine ähnliche Debatte will die Regierung diesmal offenbar vermeiden: Die türkische Rundfunkaufsicht erließ eine Nachrichtensperre, während die Staatsanwaltschaft erste Ermittlungen wegen „schädlicher“ Kommentare in den sozialen Medien einleitete.