Explodiertes Haus in Tailfingen: Nach Ermittlungsergebnis und Gerüchten – so reagieren die Albstadtwerke

Kürzlich gab die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungsergebnisse zum tragischen Unglück in Albstadt im Januar bekannt. Jetzt äußert sich der zuständige Gasversorger umfassend.
Nach der Explosion eines Einfamilienhauses in Albstadt-Tailfingen am 8. Januar haben die Albstadtwerke als Gasversorger inzwischen Stellung genommen zum tragischen Geschehen, das die Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus betroffen gemacht hat. Eine dreiköpfige Familie hatte ihr Leben bei dieser Explosion verloren.