1 Demnächst soll im Kreis Calw auch in drei neuen Pop-Up-Impfzentren geimpft werden. Foto: Fritsch

Die Corona-Krise verschärft sich immer mehr. Darauf hat der Landkreis Calw jetzt reagiert und wird drei Pop-Up-Impfzentren einrichten. Ende kommender Woche sollen die Stützpunkte in Calw, Nagold und Bad Wildbad ihren Betrieb aufnehmen.















Kreis Calw - Die Einrichtung der Impfzentren bestätigte Landrat Helmut Riegger am Freitag im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. In den Pop-Up-Impfzentren sind sowohl Erstimpfungen, Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen möglich. Als Standorte sind Calw, Nagold und Bad Wildbad geplant. An welchen Stellen genau, das konnte Riegger allerdings noch nicht mit Sicherheit sagen. Derzeit liefen die Vorbereitungen, auch eine finale Abstimmung mit dem Ministerium in Stuttgart müsse noch stattfinden, so Riegger weiter. Mit diesem Schritt reagiert der Landkreis auf die explodierenden Corona-Zahlen, aber auch auf den Ansturm von Impfwilligen auf die Angebote des landkreiseigenen Impfmobils.

Großer Dank an Ärzte und Pfleger

"Die pandemische Lage im Landkreis Calw ist sehr kritisch. Mit einer Inzidenz von beinahe 500, einer Auslastung fast aller Intensivbetten und einer enormen Belastung der Beschäftigten im Gesundheitssektor ist die Impfung der einzige Weg, uns vor der Corona-Pandemie zu schützen", mahnt der Kreischef. "Mit den Pop-Up-Impfzentren schaffen wir weitere schnelle und unkomplizierte Impfangebote und bringen uns aktiv in die Bewältigung dieser Krise ein. Ich möchte Sie alle von Herzen bitten, die Impfangebote wahrzunehmen und sich impfen zu lassen, um die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern für Notfälle bereithalten zu können", so Riegger weiter. "Den dort tätigen Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern und allen Beschäftigten möchte ich meinen großen Dank aussprechen, dass Sie für uns alle einstehen." Unabhängig von den Pop-Up-Impfzentren wird das kreiseigene Impfmobil weiter durch die Städte und Gemeinden des Landkreises Calw touren, informierte der Landrat.