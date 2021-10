So gehen die Speditionen in Villingen-Schwenningen damit um

Die Benzin- und Dieselpreise schnellen an den Tankstellen seit einigen Wochen in die Höhe. Dass Privatpersonen den Tankstellenbesuch mittlerweile verfluchen liegt auf der Hand. Doch wie wirkt sich der Anstieg eigentlich auf Speditionen aus?















Villingen-Schwenningen - . Die Fahrt zur Tankstelle ist insbesondere für Personen mit Benzinern so schmerzhaft wie seit mehr als acht Jahren nicht mehr. Laut dem Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de ist der Liter Super E10 mit 1,5732 Euro im Bundesdurchschnitt im September so teuer gewesen, wie er es seit Februar 2013 (1,5773 Euro) nicht mehr war. Der Unterschied zum Vorjahresmonat macht deutlich, welch rasanter Anstieg bei den Spritpreisen zu verzeichnen ist: Sage und schreibe 33 Cent kostet der Liter Super E10 mehr als im September 2020.

Ähnlich sieht es bei den Dieselpreisen aus. Diese liegen wie gewohnt zwar unter den Benzinpreisen, verzeichnen aber ebenfalls im Vorjahresvergleich sogar einen Anstieg um 36 Cent pro Liter. Im vergangenen Monat lag der Liter Diesel bei 1,4118 Euro im Schnitt. So lange wie beim Benzin muss man allerdings in der Preishistorie nicht zurückgehen. Im November 2018 hatte der Dieselkraftstoff mit rund 1,42 Euro pro Liter seinen letzten Höchstwert.

Schwankungen an Kunden übertragen

Doch wie gehen eigentlich Speditionen mit den steigenden Kosten um? Nachgefragt bei DB Schenker, die eine Filiale in Villingen-Schwenningen betreiben, heißt es aus der Zentrale in Frankfurt: "Durch den Dieselfloater, der mittlerweile Standard ist in den Geschäftsbeziehungen zwischen DB Schenker und unseren Kunden auf der einen Seite und den Transportunternehmen auf der anderen Seite, werden Schwankungen im Dieselpreis aufgefangen." Das bedeute, Preisschwankungen würden eins zu eins an die Kunden und Transportunternehmer weitergegeben, teilt DB Schenker mit.

Anders wird das bei der Spedition Bächle gehandhabt. Geschäftsführer Marius Neininger geht auf Nachfrage unserer Redaktion ins Detail und schildert die Folgen der steigenden Dieselpreise: "Grundsätzlich sind unsere Margen in der gesamten Branche bekanntlich nicht so groß, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Kostensteigerungen selbst tragen zu können. Wir erleben zudem in Deutschland derzeit eine Vorstufe der aktuellen Entwicklung in Großbritannien was den Mangel an Logistikpersonal insbesondere aber Kraftfahrern anbelangt."

Sorge um Branchenentwicklung

Kritisch sieht Neininger auch andere Faktoren, die zu unvorteilhaften Entwicklungen in der Transport- und Speditionsbranche führen: "Weitere Effekte, die nicht zu vernachlässigen sind, sind die sehr volatilen Tagestransportmengen, die, im Wesentlichen verursacht durch Mangel an Bauteilen und Rohstoffen, bei vielen Industriebetrieben in den letzten Wochen Realität wurden." Diese Mischung führe laut Neininger zu steigenden Produktionskosten in der Logistik, die durch die Branche nicht abgefangen werden könnten. Die Folge ist logisch: Diese Mehrkosten müssen an die Verlader weitergegeben werden, so Neininger.

Die Gründe für die extreme Preissteigerung und das hohe Preisniveau an den Zapfsäulen sieht Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von clever-tanken.de, maßgeblich in der Preisentwicklung an den Rohölmärkten, wie er gegenüber "Auto Bild" erklärt. Diese sei durch Knappheit begründet, die nach Produktionsausfällen im Golf von Mexiko aufgrund des Hurrikans Ida entstanden sei. Zudem steige laut Bock die Nachfrage nach Erdöl mit der zunehmenden Erholung vom Corona-Konjunktureinbruch. Die Preisentwicklung in den kommenden Wochen wird laut Bock maßgeblich vom weiteren Corona-Einfluss auf die Konjunktur abhängen.