Expertin in Albstadt gibt Tipps: Die „20-nach-vier-Regel“ gilt im Restaurant

Rettung in Albstadt Frau in kritischer Lage – Schweizer Hubschrauber landet im Stadion

Einsatz mitten in der Nacht: Ein Rettungshubschrauber landete in der Nacht zum Freitag im Ebinger Stadion und brachte anschließend eine Frau in eine Klinik. Die Hintergründe.