1 Obacht bei Umgang mit dem Fleisch beim Grillen: Leicht verderbliche Produkte sollten bis sie auf dem Grill landen gut gekühlt werden, rät Hygiene-Expertin Sarah Sosnowski vom Landratsamt. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Expertin gibt Tipps für den Umgang mit Fleisch, Salaten & Co. Händewaschen besonders wichtig.

Offenburg - Grillen gehört im Sommer für viele Ortenauer dazu – dabei gibt es jedoch einiges zu beachten. Damit die Gartenparty nicht mit einem verdorbenen Magen endet, informieren Experten des Landratsamts, welche Hygieneregeln zu beachten sind.

"Fleisch zurechtschneiden, Salat zerkleinern, Gemüse stiften – beim Grillen wird geschnippelt, gewürzt und mariniert, was das Zeug hält", weiß Lebensmittelkontrolleurin Sarah Sosnowski. Wichtigstes Werkzeug dabei: die Hände. Diese gelte es regelmäßig zu waschen. Das bedeute in diesem Fall, dass die Hände vor Beginn, zwischen den einzelnen Arbeitsschritten wie vor der Salatzubereitung oder dem Marinieren und nach den Vorbereitungen gründlich gewaschen werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Flüssigseife und Einmalpapier für die Hände

Vorab sollte Flüssigseife und Einmalpier bereitgestellt werden, um nicht im "Eifer des Gefechts" auf die Idee zu kommen, das Geschirrtuch oder ähnliches zu verwenden. Die Hygiene-Expertin rät auch dazu, besser regelmäßig Hände zu waschen als Einweghandschuhe zu tragen, weil das nicht automatisch hygienischeres Arbeiten bedeute. "Schmutz sammelt sich auch auf Handschuhen an."

Gute Planung der Arbeitsschritte

"Schon bei den Grillvorbereitungen müssen Fleischprodukte immer getrennt von anderen Lebensmitteln, die roh verzehrt werden, wie Salat oder Desserts, vorbereitet werden", erklärt Sosnowski. Sie rät dazu, zuerst Speisen vorzubereiten, die vor dem Verzehr nicht erhitzt werden müssen, wie ein kaltes Dessert. Danach Lebensmittel wie Gemüse und Salate, die roh verzehrt werden. Erst ganz am Ende sollte rohes Fleisch zubereitet oder mariniert werden. "Sobald ein Vorbereitungsschritt abgeschlossen ist, gilt es, die Speisen gut abgedeckt bis zu ihrem großen Aufritt im Kühlschrank zwischenzuparken", so Sosnowski.

Küchenutensilien heiß abspülen

Um eine Keimübertragung zu verhindern, müssen die verwendeten Kochutensilien mit heißem Wasser abgewaschen werden. Auch sollte man getrennte Utensilien für das Grillgut und für das Fleisch einen eigenen Teller und Grillzange verwenden.n Kühlkette möglichst nicht unterbrechen: Das fertig gegrillte Fleisch sollte nicht auf dem Teller abgelegt werden, der schon für das rohe Fleisch benutzt wurde – hier droht Keimgefahr. Bei warmen Temperaturen sollte man zudem darauf achten, Lebensmittel – insbesondere Fleisch – nicht lange der Wärme oder direkten Sonne auszusetzen. "Bereits beim Einkauf sollte man daher die Kühlkette nicht unterbrechen und leicht verderbliche Lebensmittel wie Fleisch und Fisch möglichst gekühlt transportieren", rät die Expertin.

Dessert & Co. ohne Ei oder Milch

Die Temperatur ist auch für Grillbeilagen wie Salate und Dessert ein entscheidendes Kriterium. "Bakterien und Keime vermehren sich bei Sommertemperaturen auch in den Grillbeilagen sehr schnell. Deswegen bei Hitze lieber auf Rezepte mit Mayonnaise, Eiern oder Milchprodukten verzichten", sagt Sosnowski und empfiehlt als Alternative für Essig- oder Zitronen-Vinaigretten. Sinnvoll sei es auch, Salate nur in kleineren Mengen auf den Tisch zu stellen und bei Bedarf mit dem restlichen Salat aus der Kühlung aufzufüllen.

Reste möglichst tagesaktuell verwerten

"Besondere Vorsicht gilt bei der Wiederverwertung von Resten. Salate und Desserts sollten nur am Tag der Zubereitung gegessen werden und nicht aufgehoben werden", so die Lebensmittelkontrolleurin.

Nach dem Fest sollte der Rost des Grills gründlich gereinigt werden. Dafür gibt es einen einfachen Trick: Den Rost über Nacht in nasses Zeitungspapier einwickeln und einweichen lassen. Am nächsten Tag lässt sich der Rost unter der Spüle einfacher reinigen. "Hartnäckiges Fett am Grillrost lässt sich am besten entfernen, wenn das Reinigungsutensil einen schmirgelnden Effekt hat. Etwas alter Kaffeesatz auf dem Schwamm ist da genau das Richtige", empfiehlt Sarah Sosnowski.