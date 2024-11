Expertin aus VS im Gespräch: Wie läuft eine Paartherapie ab?

1 Nicht selten gibt es in einer Beziehung Streit. Manche Paare entscheiden sich dann für eine Paartherapie. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock/Syda Productions/Lev Dolgachov

Wenn es in einer Beziehung kriselt, entscheiden sich viele Menschen für eine Paartherapie. Doch wie läuft diese ab? Und woher weiß ein Paar, dass es so eine Beratung für sich in Erwägung ziehen sollte? Wir haben eine Paar- und Sexualtherapeutin aus Villingen gefragt.









In Beziehungen geht es nicht immer harmonisch zu. Viele Paare haben im Laufe ihrer Partnerschaft Probleme, die nicht leicht zu bewältigen sind. Nicht wenige Menschen entscheiden sich in solchen Situationen für eine Paartherapie. Doch was genau sind die Gründe, weshalb sie so eine Beratung in Anspruch nehmen? Und was passiert in einer Paartherapie überhaupt?