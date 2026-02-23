Expertentreffen in Seewald: Wahlkampf prägt den Holz- und Waldtag

Der aktuelle Wahlkampf geht auch am Holz- und Waldtag in Seewald nicht vorbei. Manche Ehrengäste nutzen die Bühne, um noch mal kräftig für ihre jeweilige Partei zu trommeln.
Der 18. Nordschwarzwälder Holz- und Waldtag stand ganz im Zeichen einer Branche im Wandel und unterstrich einmal mehr die zentrale Bedeutung des Rohstoffs Holz für Wirtschaft, Klima und ländliche Entwicklung. Zahlreiche Waldbesitzer, Forstfachleute, Vertreter aus Politik und Handwerk sowie interessierte Bürger folgten der Einladung in die Seewaldhalle.