Expertentreffen in Seewald: Wahlkampf prägt den Holz- und Waldtag

Der aktuelle Wahlkampf geht auch am Holz- und Waldtag in Seewald nicht vorbei. Manche Ehrengäste nutzen die Bühne, um noch mal kräftig für ihre jeweilige Partei zu trommeln.

Der 18. Nordschwarzwälder Holz- und Waldtag stand ganz im Zeichen einer Branche im Wandel und unterstrich einmal mehr die zentrale Bedeutung des Rohstoffs Holz für Wirtschaft, Klima und ländliche Entwicklung. Zahlreiche Waldbesitzer, Forstfachleute, Vertreter aus Politik und Handwerk sowie interessierte Bürger folgten der Einladung in die Seewaldhalle.

„Über den Holzmarkt können wir aktuell nicht klagen, aber die Vorgaben der EU machen uns Sorgen. Durch eine guten Verbandsarbeit haben wir zum Glück einiges abwenden können“, machte der Vorsitzende des Waldbesitzervereins Nordschwarzwald Jochen Bier deutlich.

Bei den Reden der Ehrengäste stand neben einer guten Dosis Wahlkampf auch das Thema Wald im Fokus. Der FDP-Landtagsabgeordnete Timm Kern sprach sich für eine nachhaltige Politik in enger Abstimmung mit den Waldbesitzern aus. Er forderte Verlässlichkeit seitens der Politik und betonte, dass es „mehr Zeit für den Wald und weniger Zeit für Formulare“ brauche.

„Schluss mit Auflagen“

„Schluss mit Auflagen, Meldepflichten und wir brauchen eine Biberverordnung die pragmatisch ist“, so Kern. Die FDP stehe an der Seite der Waldbesitzer, ein Austritt aus der EU wie es die AfD fordere wäre für die Forstwirtschaft katastrophal.

Der ebenfalls anwesende AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Hellstern erwiderte, dass seine Partei nicht aus der EU austreten wolle. Vielmehr sei es das Ziel, die EU auf wirtschaftliche Dimensionen zurückzuführen. Er forderte das Recht auf einen vernünftigen Ertrag für die Waldbauern und keine Belehrungen und Auflagen von „Stadtmenschen“.

Hans-Joachim Fuchtel blickte auf seine Zeit als Bundestagsabgeordneter zurück und betonte, dass er schnell begriffen habe, dass der Wald auch die Unterstützung der Politik brauche. „Der Holzpreis ist zwar gut, aber es stehen auch die Kosten dagegen, wir können den Wald schützen, das kann auch durch Nützen geschehen“, so Fuchtel. „Wenn die CDU stärker wird, ist das kein Nachteil für die Waldwirtschaft“, sagte Fuchtel.

Tragende Säule

Bürgermeister Dominic Damrath forderte stimmige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Vernunft mit Blick auf den Nationalpark. „Wir brauchen kein Prestigeobjekt für ältere Herren in Stuttgart. Von der kommenden Landesregierung erwarten wir verlässliche Aussagen und wirksame Unterstützung“, so der Bürgermeister.

Bei den folgenden Fachvorträgen zum Thema Forstpolitik, Förderungsmöglichkeiten und zur aktuellen Holzmarktsituation gab es von den eingeladenen Fachleuten viele Informationen und Anregungen. Insgesamt wurde klar, dass die Holzbranche eine der tragenden Säulen der regionalen Wirtschaft im Nordschwarzwald ist.

Als nachwachsender Rohstoff spielt Holz eine Schlüsselrolle im Klimaschutz, doch die Branche steht vor großen Herausforderungen – darunter Klimawandel, Extremwetterereignisse, Borkenkäferbefall sowie schwankende Holzmärkte.