Expertenblick auf St. Georgen: Womit die Innenstadt punktet – und wo sich etwas tun muss

Was tun gegen Leerstände? Und wie kommt mehr Frequenz in die St. Georgener Innenstadt? Antworten und Ideen hatte Expertin Amelie Hauptmann beim Potenzial-Rundgang dabei.
Leere Schaufenster, Händler, die sich zunehmend Gedanken über ihre Zukunft machen müssen, und Innenstädte, die veröden – landauf, landab sind die Probleme bekannt. Und auch in St. Georgen macht man sich – obwohl die Stadtmitte mit Marktplatz und Tiefgarage gerade eben erst neu gestaltet wurde – Gedanken darüber, wie es weitergeht im Herzen der Bergstadt.