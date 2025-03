In Horb aktiv – wie heikel sind die „Gröning-Freunde“?

1 Der „Bruno-Gröning-Freundeskreis“ ist gleich drei Tage Mieter des Veranstaltungsraums des Horber Klosters. Foto: Jürgen Lück

Drei Tage lang nutzt der „Bruno Gröning Freundeskreis“ den Veranstaltungsraum des Kulturzentrums Horber Kloster. Experten für Sekten und Weltanschauungsfragen sagen, wie sie diese Organisation einschätzen.









Wie gefährlich ist das Engagement des „Bruno Gröning Freundeskreises“? An diesem Mittwoch und am kommenden Wochenende lädt die Organisation im Horber Kloster zuerst zu einem „Vortrag mit Arzt“ und dann am Samstag und Sonntag zu zwei selbstgedrehten, jeweils mehrstündigen „Doku-Filmen“ ein.