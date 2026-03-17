Experten klären auf: Zeckensaison im Südwesten – was wirklich stimmt und wie man sich schützt

Der Frühling ist da, und der Mensch zieht wieder hinaus in die Natur. Der Südwesten gilt jedoch als FSME-Risikogebiet – und rund um Zecken kursieren viele Mythen.
Die Zecke hat wahrlich keinen guten Ruf: Sie gilt als heimtückischer Blutsauger, der auch noch Krankheiten verbreitet. Die Liste an möglichen Bakterien und Viren, die durch Zecken übertragen werden können, ist tatsächlich lang: Am bekanntesten sind jedoch die Lyme-Borreliose und – vor allem im Süden Deutschlands – die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME).