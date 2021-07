1 Geht es im Juli so regnerisch weiter oder kommt der Sommer zurück? (Symbolfoto) Foto: Gentsch

Eine Unwetterwarnung jagt die nächste und der Regen drückt bei vielen Menschen auf das Gemüt. Obwohl der Sommer bereits begonnen hat, sind Tage mit hohen Temperaturen selten. Wie sind die Aussichten für den Juli? Kommt endlich der langersehnte Sommer?

Oberndorf - "Den Sommer jetzt schon abzuschreiben wäre verkehrt und das Schlimmste, was wir machen könnten", macht der Meteorologe Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Hoffnung. Auch wenn es gerade nicht danach aussieht, heiße das nicht, dass der Sommer gar nicht mehr komme.

Im Zeitraum zwischen Ende Juli und Anfang August liegen im Jahresdurchschnitt die höchsten Temperaturen, erklärt Schickedanz. Und deshalb sei es dieses Jahr durchaus möglich, dass der Sommer noch einige heiße Tage bringe. Die Hoffnung dafür liegt auf der zweiten Hälfte des Julis, denn dort deute sich eine gewisse Beruhigung des Wetters an. Das heißt: endlich warme Temperaturen.

Wetter bleibt wechselhaft

Eine Wettervorhersage bis zum Ende des Monats zu treffen ist laut dem Wetterexperten kaum möglich. Ein Ausblick bis zur Monatsmitte hingegen schon. Nachdem das Wetter Anfang der Woche einen sehr wechselhaften Charakter hatte, sei in Hinblick auf das Wochenende Besserung in Sicht. "Da setzt sich ein höherer Luftdruck durch und die Wetterlage stabilisiert sich ein bisschen", so Schickedanz, Leiter der regionalen Wetterberatung aus Stuttgart. Trotz leichten Regenschauern oder kurzen Gewittern gebe es am Wochenende mehr Sonnenanteile. "Der Charakter geht Richtung freundliches Wetter", bemerkt der Meteorologe vom DWD. "Die Temperaturen steigen deutlich über 20 Grad."

Eine stabile Wetterlage ist laut Schickedanz nicht in Sicht. Das Hoch vom Wochenende könne sich bis nächste Woche nicht durchsetzen und die Bürger aus dem Südwesten erwarten wieder vermehrt Schauer und einzelne Gewitter. Trotzdem bleiben es zwischen 20 und 22 Grad in der Region.

Das Wetter im Südwesten bleibt erst einmal wechselhaft mit Sonne, Regen und Gewitter. Wolfgang Eich, Wetterexperte aus Villingen, schließt vor allem Unwetter in nächster Zeit nicht aus. Obwohl es in den kommenden Tagen nicht so heiß werde, seien Unwetter und Gewitter schwer vorauszusagen. Schickedanz hingegen erwartet nicht die Art an Unwettern, die letzte Woche beispielsweise Bösingen erschütterten.

Klimawandel sorgt für heftige Unwetter

Der Wetterexperte vom DWD beschreibt die heftigen Unwetter als Folge von Wärme. Diese Energie wandle sich in Verbindung mit Feuchtigkeit in Gewitter um. Weil es in Baden-Württemberg in den letzten 60 Jahren im Durchschnitt einen Temperaturanstieg von ungefähr zwei Grad Celsius gab, sei dieser besonders im Sommer markant. Schickedanz warnt vor den Folgen der steigenden Temperaturen durch den Klimawandel: man müsse sich in Zukunft vermehrt auf die zunehmende Heftigkeit der Gewitter einstellen.

Lesen Sie mehr: Tipps von Experten - Wie verhalte ich mich bei einem Unwetter?