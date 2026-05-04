Experten im Zollernalbkreis erklären: So ist die Pollenlage, das bringen neue Medikamente

Birkenpollen klingen ab, Gräser folgen. Eine DWD-Expertin berichtet über die aktuelle Lage im Zollernalbkreis, und ein Apotheker erklärt, warum Antihistaminika helfen.
Die Birkenpollensaison klingt langsam ab, Gräser übernehmen zunehmend. Allergiker bleiben pollengeplagt. Der Wiesenfuchsschwanz blüht laut DWD in Baden-Württemberg 2026 etwa sechs Tage früher als im langjährigen Mittel. Hinzu kommen weiterhin Birkenpollen, wie Kathrin Graw vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD berichtet. Doch Entspannung ist in Sicht: Die Birkenblüte erreicht bald das Ende der Saison.