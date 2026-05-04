Experten im Zollernalbkreis erklären: So ist die Pollenlage, das bringen neue Medikamente

Birkenpollen klingen ab, Gräser folgen. Eine DWD-Expertin berichtet über die aktuelle Lage im Zollernalbkreis, und ein Apotheker erklärt, warum Antihistaminika helfen.

Die Birkenpollensaison klingt langsam ab, Gräser übernehmen zunehmend. Allergiker bleiben pollengeplagt. Der Wiesenfuchsschwanz blüht laut DWD in Baden-Württemberg 2026 etwa sechs Tage früher als im langjährigen Mittel. Hinzu kommen weiterhin Birkenpollen, wie Kathrin Graw vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD berichtet. Doch Entspannung ist in Sicht: Die Birkenblüte erreicht bald das Ende der Saison.

Gräserpollen folgen in Kürze: „Entlang der Flussniederungen im Süden und Westen Deutschlands muss bereits mit einer mäßigen Belastung durch Gräserpollen gerechnet werden“, erklärt Graw.

Durch das anhaltend trockene, sonnige und windige Wetter war die Pollenkonzentration zuletzt hoch. Regen, der Pollen aus der Luft waschen könnte, blieb aus. Das ändert sich diese Woche: Für Dienstag wird im Zollernalbkreis nur noch eine geringe Belastung erwartet, und spätestens am Mittwoch dürfen Pollenallergiker aufatmen. Die Pollenkarte des DWD springt auf Grün, was bedeutet: keine oder nur geringe Belastung.

Tipps zur Entlastung

Kreisapothekersprecher Johannes Ertelt rät dazu, die Kleidung häufig zu wechseln, die Haare zu waschen, „um nicht mit pollenbeladenen Haaren ins Bett zu gehen“. Auch Pollenschutzfilter und -gitter lohnen sich: „HEPA-Luftfilter für Innenräume sind einigen noch aus der Coronazeit bekannt und helfen dabei, Pollen beispielsweise aus Schlafzimmern zu entfernen.“

„Am besten ist die Vermeidung des Allergenkontaktes, was sich leider nicht immer einfach gestaltet“, meint DWD-Expertin Graw zur Abhilfe. In Hochlagen sei die Pollenkonzentration in der Regel niedriger. Gelüftet werden sollte nachts.

Helfen nicht-medikamentöse Maßnahmen nicht weiter, rät Ertelt zunächst zur Spülung der Schleimhäute, durch eine Nasendusche mit Kochsalzlösung oder durch Meerwassernasensprays. „Nimmt man ein Produkt mit gleicher Salzkonzentration wie bei den Schleimhäuten, reizt es nicht zusätzlich.“ Das Allergen könne nicht lange einwirken, belaste nicht so stark.

Dazu empfiehlt Ertelt Augentropfen oder Nasensprays mit Wirkstoff; letztere sind unter anderem mit Cortison erhältlich. „Sie wirken häufig oberflächlich auf der Nasenschleimhaut.“

Medikamente haben sich etabliert

„Wenn Vermeiden, Spülen oder äußerliche Anwendungen nicht ausreichen, können Antihistaminika zum Einsatz kommen“, sagt Ertelt. Gerade wenn alles gleichzeitig blüht, wenn die Pollenkonzentration hoch sei. Ertelt berichtet von neuen Generationen dieser Medikamente, inzwischen sind sie freiverkäuflich. Und: Während Wirkstoffe früher häufig müde machten, „ist das Nutzen-Nebenwirkung-Verhältnis heute deutlich besser“.

Inzwischen wurden sie weiterentwickelt, sind teils auch für Kinder geeignet, verfügbar unter anderem als Saft oder als Schmelztablette, wie der Experte berichtet. Die Medikamente haben sich Ertelt zufolge etabliert, sind schnell wirksam und in Akutphasen zu empfehlen.

Allergiker sollten in jedem Fall beachten: Wurden die Wirkstoffe nicht präventiv eingesetzt, also bevor Symptome auftreten, „kann es teils 12 bis 48 Stunden dauern, bis die volle Wirkung einsetzt“. Der Wirkstoff müsse über einen längeren Zeitraum angewendet werden. „Hat sich das Histamin im Körper festgesetzt, dauert es mehrere Tage, bis es abgebaut ist.“

Wer indes wochenlang unter trockenem Dauerhusten leide, nicht erkältet sei, dem rät Ertelt zu ärztlicher Abklärung. Selbstmedikation sei in diesem Fall nicht sinnvoll. Allergischer Husten könne sich zu allergischem Asthma entwickeln, sei jedoch behandelbar.

Die Aussichten

„Die Gräser werden sich in den nächsten Tagen langsam weiterentwickeln und die Birkenpollensaison in den folgenden Wochen ablösen.“ Staub und trockene Böden können zusätzlich die Atemwege reizen, so Graw.

Für Entspannung sorgen Niederschläge: Der Dienstag bringt laut DWD häufig Regen und Schauer; Gewitter mit Starkregen sind möglich. Auch der Mittwoch wird rund um Albstadt, Balingen und Hechingen teils nass. Für Pollenallergiker heißt das: Zumindest ein kurzes Durchatmen ist möglich.