Experten-Blick auf Schwenningen: Welches Potenzial steckt überhaupt im ’s Rössle – und wie viel Platz?

Die Zukunft des ’s Rössle ist vorgezeichnet – und erhitzt weiterhin die Gemüter. Jetzt fragen zwei Architekten: Inwieweit taugt das Gebäude überhaupt für die geplante Umnutzung?

Vor rund einem Monat ist der Grundsatz um die Zukunft des ’s Rössle gefallen, die das Projekt in eine überraschende Richtung gelenkt hat: Das ehemalige Einkaufszentrum bleibt bestehen – und soll nicht nur Teile der Verwaltung, VHS und Bibliothek zusammenführen, sondern auch die drei Schwenninger Museen unter einem Dach vereinen.

Schon in der entscheidenden Gemeinderatssitzung hatte die Grünen-Fraktion das Prozedere rund um die neuen Pläne, die der Öffentlichkeit per Vorlage erst einen Tag zuvor zugänglich gemacht wurden, kritisiert. Auch die Tatsache, dass die sogenannte „politische AG Rössle“ ohne vorherige Kenntnis diese Pläne ausgearbeitet hatte, war teils sauer aufgestoßen.

Kritischer Austausch

Ähnlich kritisch klingt es jetzt vonseiten des Architekten und ehemals sachkundigen Bürgers im Technischen Ausschuss, Olaf Wuttge-Greimel, der sich nach dem Gemeinderatsbeschluss mit einigen Kollegen aus der Kammergruppe der Architekten im Schwarzwald-Baar-Kreis über die ’s-Rössle-Umnutzung ausgetauscht hatte.

Der Tenor: Den Grundsatzbeschluss will man nicht torpedieren, dennoch hinterfragen, wie sinnvoll die in der Gemeinderatssitzung vorgestellte Machbarkeitsstudie ist – besser gesagt, inwieweit das Gebäude für die Pläne tauglich ist. „Als lokale Architektenschaft beobachten wir diese Konzeption mit Interesse und sind gerne bereit, positive Impulse für das sehr zukunftsweisende und zukunftsbestimmende Projekt einzubringen“, sagt Wuttge-Greimel – sich dessen bewusst, dass die Machbarkeitsstudie noch keine endgültigen (Vor-)Entwürfe bereithält, sondern vielmehr Möglichkeiten aufzeigen soll. In erster Linie, dass „eine Verlagerung sämtlicher kommunaler Institutionen des Stadtbezirks in das ehemalige Einkaufszentrum möglich ist“.

So könnte der neue ’s Rössle-Komplex in Schwenningen laut Architekt Andreas Flöß, der die Machbarkeitsstudie erstellt hat, einmal aussehen. Foto: Andreas Flöß

Beim Besuch unserer Redaktion zeigt Wuttge-Greimel zusammen mit Harald Maier, Architekt im Ruhestand und Schwenningen-Kenner, die Inhalte und Skizzen der Machbarkeitsstudie und begrüßt dabei etwa, dass das „alles erdrückende Brückenbauwerk“ abgerissen und durch eine luftige Verbindung ergänzt werden soll.

Die Zuwegung

Doch vor allem bei den funktionalen Aspekten in Sachen der möglichen Zuwegung kommen einige Kritik- und Anknüpfungspunkte auf: Warum das bestehende Parkhaus auf beiden Ebenen zur Hälfte zurückgebaut werden soll, um in diesem Bereich die Decke herauszuschneiden und im Erdgeschoss das Museum der Gegenwartskunst einzurichten – dessen Eingang aber im zweiten Obergeschoss vorgesehen ist?, fragen die Architekten.

Die Zu- und Abfahrt des Parkhauses wäre laut Machbarkeitsstudie ausschließlich von der Alten Herdstraße aus möglich. Die neu angedachte Parksituation sei bautechnisch schwierig zu realisieren – und vor allem durch die geringeren Stellflächen sowie Sackgassenerschließung für die Nutzer unattraktiv.

Für die nun fehlenden Stellplätze ist bekannterweise eine Ablöse von 500 000 Euro vorgesehen – ein zusätzlicher Parkplatz werde aber nicht geschaffen, sagen Wuttge-Greimel und Maier und finden: „Wäre ein Erhalt der beiden vollständigen Parkebenen inklusive funktionierender Anlieferung und vertikaler Erschließung für null Euro nicht sinnvoller?“

Die Lösungssuche

Bei der Analyse der Machbarkeitsstudie kommen die Fachmänner zu einem gemeinsamen Schluss: „Durch das vorgegebene Maximum an Bedarfsflächen und Nutzungen wird das vorhandene Potenzial des Einkaufszentrums deutlich überansprucht.“ Doch welche Lösungsvorschläge haben sie?

Für Harald Maier ist vor allem die Bibliothek ein Knackpunkt. Das Bestandsgebäude sei zwar sanierungsbedürftig, habe als Bibliothek aber „alles, was sie braucht“, und punkte vor allem mit der 1A-Lage am Muslenplatz. „Wenn sowieso eine Ertüchtigung für rund neun Millionen vorgesehen ist, drängt sich die Frage auf, warum die Bibliothek diesen herausragenden, inspirierenden Ort verlassen und in belanglose Flächen ins Rössle verlagert werden soll.“

Das Rathaus

Und dann ist da noch die Verwaltung, die aus der Winkelstraße in den ’s-Rössle-Komplex – wie man der Skizze entnehmen kann allen voran in den Turm – ziehen soll. Olaf Wuttge-Greimel blickt gleichzeitig in Richtung notwendiger und „unstrittiger“ Sanierung des Schwenninger Rathauses. Es bleibe die Frage, welche Potenziale sich dort für eine zukunftsgerichtete Nutzung ergeben – und ob nicht etwa eine Glasüberdachung des Innenhofes zusätzliche attraktive Flächen, zum Beispiel für das Bürgerzentrum, bieten könnte.

Die für die Verwaltung im ’s Rössle-Komplex vorgesehenen „modernen Ersatzflächen“ sollen sich auf acht kleinteilige Bereiche über sechs Stockwerke verteilen. Eine flexible und wirtschaftliche Belegung sei hierbei nicht zu erwarten.

Der Turm

Harald Maier geht in seinen Überlegungen noch einen Schritt weiter: Er könne sich sogar vorstellen, den Turm komplett zu eliminieren – und stattdessen an dieser exponierten Stelle ein Schaufenster für die geplanten Museen entstehen zu lassen.

Alles in allem steht für die Architekten fest: Bei der Umnutzung geht es um mehr als nur um eine neue Fassade, die dem Gemeinderat ebenso mit beispielhafter Begrünung vorgestellt wurde. „Zuerst muss die Funktionalität, dann die Attraktivität gewährleistet sein“, betonen sie.

Die Kosten

Die Potenziale von Bibliothek und Rathaus zu berücksichtigen, spare mit Blick auf die ’s Rössle-Nutzung nicht nur Platz, sondern auch Kosten. Apropos Kosten: Diese könnten laut Architekten ebenso durch die Auslobung einen Architektenwettbewerbs eingespart werden – und brächten zudem viele kreative Ideen und Konzepte. Denn nach derzeitigem Stand, den Olaf Wuttge-Greimel bei der Bürgerinfoveranstaltung Ende September bei Oberbürgermeister Jürgen Roth erfragt hatte, sei lediglich ein sogenanntes VGV-Verfahren unter drei Büros angedacht – „die womöglich angehalten werden, die vorliegenden Skizzen zu realisieren“.

Anmerkung der Redaktion: Eine ältere Version ist überarbeitet worden, nachdem die Stadtverwaltung aufgrund einer möglichen unterschiedlichen Faktenlage um eine Anpassung gebeten hatte.