Experten-Blick auf Schwenningen: Sind diese ’s Rössle-Pläne zum Scheitern verurteilt?

Die Zukunft des ’s Rössle ist fix, erhitzt aber weiterhin die Gemüter. Jetzt fragen zwei Architekten: Inwieweit taugt das Gebäude überhaupt für die geplante Umnutzung?
Vor rund einem Monat ist die Entscheidung um die Zukunft des ’s Rössle gefallen, die das Projekt in eine überraschende Richtung gelenkt hat: Das ehemalige Einkaufszentrum bleibt bestehen – und soll nicht nur Teile der Verwaltung, VHS und Bibliothek zusammenführen, sondern auch die drei Schwenninger Museen unter einem Dach vereinen.