1 In der Fastenzeit bereiten sich Gläubige auf Ostern vor. Foto: Love You – stock.adobe.com

Schon seit dem frühesten Christentum üben sich Gläubige im Verzicht: In den 40 Tagen zwischen Aschermittwoch und Ostersamstag wird traditionell gefastet. Allen, die sich daran einmal versuchen wollen, geben ein Arzt, eine Psychologin und ein Pfarrer Tipps.

St. Georgen - Ab heute ist es wieder so weit: Mit dem alljährlichen Aschermittwoch geht die sonst so wilde Zeit der Fasnet zu Ende – und die Fastenzeit beginnt. Doch warum fasten viele Gläubige eigentlich? Und woher hat der Aschermittwoch seinen Namen? Manches religiöse Detail verschwindet zunehmend aus dem kollektiven Gedächtnis. Der katholische Pfarrer Harald Dörflinger kann hier auf die Sprünge helfen.

Im Gottesdienst wird gesegnete Ascheaufs Haupt gestreut

Sowohl in der St. Georgener Georgskirche als auch in der Kirche St. Johann Baptist in Tennenbronn finden am Aschermittwoch Gottesdienste statt. Dabei wird gesegnete Asche auf das Haupt gestreut, erklärt Dörflinger. Das geschehe mit den Worten: "Bekehre dich und glaube an das Evangelium" oder "Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst".

Dieser Brauch sei seit dem elften Jahrhundert durch Papst Urban II. üblich, so Dörflinger. "Der Gläubige wird daran erinnert, dass nun die 40 Tage der Buße und des Verzichts kommen und der Mensch sich mit Körper und Seele auf Ostern vorbereiten soll", erläutert er.

Ein Symbol der Vergänglichkeit, der Buße und der Reue

Im zwölften Jahrhundert wurde dann festgelegt, dass die "Bußasche" von gesegneten Palmzweigen des Palmsonntags gewonnen werden muss. "Asche ist ein Symbol der Vergänglichkeit, der Buße und der Reue. Schon die Menschen im Alten Testament ›hüllten sich in Sack und Asche‹, um ihrer Bußgesinnung Ausdruck zu verleihen", so der katholische Pfarrer weiter.

Aber Asche sei, erklärt Dörflinger, auch als Reinigungsmittel verwendet worden. "Daher gilt sie auch als Symbol für die Reinigung der Seele."

Als Fasten-Vorbild fungiert hier kein geringerer als Jesus Christus, der, nachdem er vom heiligen Geist in die Wüste geführt worden sei, um durch den Teufel in Versuchung gebracht zu werden, 40 Tage und Nächte fastete. So schildert es der Evangelist Matthäus. Später sei Jesus Christus für seine Anhänger am Kreuz gestorben. An das Leiden und Sterben Christi gedenken die Gläubigen in der Fastenzeit.

Für selbige werden den Christen drei Dinge mit auf den Weg gegeben: Beten, Fasten und Geben – denn die Gläubigen sollen sich in der Fastenzeit auch besonders gegen Not und Ungerechtigkeit einsetzen.

In früheren Zeiten sollten in diesem Zeitraum nur eine volle Mahlzeit am Tag und je zwei kleinere Stärkungen gegessen werden. An Aschermittwoch und Karfreitag galt zudem das Gebot der Abstinenz, also des Verzichts auf Fleisch, weil der Freitag an den Tod Jesu Christi erinnert. Aschermittwoch und Karfreitag waren daher Fasten- und Abstinenztage in einem. Die Kirche schreibt den Gläubigen heute aber nicht mehr detailliert vor, wie sie fasten sollen. Der Akt selbst soll laut der Fastenordnung aber eine spürbare Reduktion von Nahrungs- und Genussmitteln beinhalten.

Wie sich das Fasten und eine damit einhergehende reduzierte Nahrungsaufnahme auf den Körper auswirken kann, das erklärt der St. Georgener Allgemeinmediziner Oliver Freischlader. Er sagt: "Fasten im Rahmen ist eigentlich immer gesund." Von heute auf morgen gar nichts mehr zu essen, wäre selbstredend nicht ratsam. "Wenn man jetzt ernsthaft die Nahrung reduzieren will, sollte man darauf achten, dass man die Grundversorgung beibehält und genug trinkt", erläutert Freischlader.

Dabei sei es meist egal, wie man faste – es bringe für den Körper immer einen gewissen Vorteil. "Weil einfach Kalorien reduziert werden – und so kann der Körper etwas entschlacken, die Fettansammlungen in Leber und Bauchhöhle werden vielleicht etwas weniger", so der Mediziner. Und das sei für den Stoffwechsel des Menschen eigentlich immer gut, erklärt er.

Radikale Fastenkuren sollte man besser nur unter fachlicher Betreuung praktizieren, meint Freischlader. "Aber ansonsten kann man mit dem Fasten eigentlich nicht viel falsch machen, da braucht man keine Angst zu haben." Lediglich Untergewicht sei ein Ausschlusskriterium.

"Der wichtigste Vorteil ist, dass die Stoffwechselvorgänge für den Körper erleichtert werden", erläutert der Allgemeinmediziner. Der Insulinspiegel sinke beim Fasten – und das sei gut, da Insulin als Stresshormon gelte und zu viel davon auch zu anderen Erkrankungen im Körper führen könne. "Ansonsten ist das für den ganzen Körper wie eine kleine Kur, um wieder auf Vordermann zu kommen", so Freischlader.

Verzicht kann auch andere Dinge mit Suchtfaktor betreffen

In den vergangenen Jahren hat sich aber noch ein ganz anderer Trend abgezeichnet: Manche Menschen reduzieren mittlerweile nicht nur Kalorienbomben, sondern auch ganz andere Dinge mit Suchtfaktor. Handy, Internet und Fernsehen – all diese Dinge sind heute häufiger Gegenstand von Fastenkuren. Auch auf Auto, Plastik und unnötigen Konsum verzichten einige verstärkt. Kann uns das in unserer Wohlstandswelt, in der wir alles jederzeit bekommen können, vielleicht etwas Halt und Struktur geben?

Ja, meint Psychologin Gisela Günther. "Es ist gut, wenn man einmal von der Reizüberflutung wegkommt, sich auf das Wesentliche besinnt und in eine Selbstwahrnehmung kommt", sagt die Psychologin. Das seien Aspekte, die in der Corona-Zeit noch mehr an Bedeutung gewonnen hätten. Durch Fasten würde die Selbstkontrolle zunehmen, "sodass man im Alltag einmal mehr Achtsamkeit und Bewusstsein entwickelt". Den Alltag bewusster gestalten – das sei sowohl für die Selbst- als auch für die Außenwahrnehmung vorteilhaft.

Das verbesserte Gefühl der Selbstkontrolle könne, so Günther, schließlich auch das Selbstbewusstsein stärken. Die Erkenntnis, "hey, ich kriege das ja hin, ich kann das ja doch", könne zu einem Gefühl von "Ich bin handlungsfähig, ich kann etwas erreichen" führen. "Das kann sich dann durchaus auch auf andere Bereiche auswirken, in denen ich mir etwas nicht zutraue", ergänzt die St. Georgenerin.

Und solche Erfolgserlebnisse seien wichtig, denn, so erklärt Günther: "Mangelnde Handlungsfähigkeit ist oft der Grund für psychische Probleme verschiedenster Art." Und so könne man auch mit dem Fasten die Erfahrung machen, dass man etwas schaffen kann. "Vorausgesetzt natürlich, man hält es durch", so die Psychologin lachend.

"Es ist ein Unterschied, ob ich gedanken- und achtlos durch den Tag renne und allem nachgehe, was passiert – oder ob ich immer wieder Momente schaffe, in denen ich innehalte, hinschaue und Dinge bewusster tue", findet Günther. Und das wäre, so die Psychologin weiter, "unabhängig von der Fastenzeit wichtig in unserem Leben, da wir vieles sehr automatisiert tun".

Die Fastenzeit lädt also nicht nur zum Verzicht ein, sondern auch zum Innehalten und bewusster werden. Und vielleicht würde dem einen oder anderen in diesen hektischen Tagen ja tatsächlich eine kleine Fasteneinheit – welcher Art auch immer – gut bekommen.