Testzentrum Waldachtal Nach Schließung sind noch über 2000 Schnelltests übrig

Am vergangenen Samstag schloss das Schnelltestzentrum in Waldachtal vorerst seine Pforten. Seit März diesen Jahres wurden in den Nebenräumen der Kur-Apotheke insgesamt 2.212 Schnelltests von den acht Ehrenamtlichen des DRK-Ortsvereins (OV) Waldachtal sowie von Manfred Tillwich und einigen Mitarbeitern der Apotheke durchgeführt.