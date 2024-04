1 Der Hechinger Rolf Frankenberger forscht über Rechtsextremismus. Im Bildungshaus St. Luzen berichtet er nun von seinen Erkenntnisse. Foto: Universität Tübingen/Friedhelm Albrecht

Rolf Frankenberger ist Hechinger und Experte für Rechtsextremismus. Im Bildungshaus St. Luzen hält er kommende Woche einen Vortrag über dieses Thema – und spricht dabei im Interview auch über die Zollernstadt.









„Die extreme Rechte: Entwicklungen und Gefahren für die Demokratie“, das ist der Titel des von der Bunten Liste Hechingen organisierten Vortrags, den Rolf Frankenberger am Donners-tag, 18. April, von 19.30 Uhr an im Bildungshaus St. Luzen halten wird. In Stetten ist Frankenberger als Ortschaftsrat bekannt, aber beruflich ist er Wissenschaftler und Geschäftsführer der Forschungsabteilung das neu gegründeten Institut für Extremismusforschung an der Universität Tübingen. In einem Kurzinterview fragten wir nach, was der Abend bringt.