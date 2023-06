2 Thomas Oebbecke hat ein eigenes Fach- und Lehrbuch zum Thema Nachhaltigkeit in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft veröffentlicht. Foto: Oebbecke

Der gebürtige Schonacher Thomas Oebbecke ist Architekt und beschäftigt sich täglich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft. Im Interview spricht er darüber, wie er die vergangenen Jahre erlebt und was ihn dazu bewegt hat, gerade jetzt ein eigenes Fachbuch zu veröffentlichen.









Das Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren in allen Bereichen immer bedeutender geworden. Thomas Oebbecke ist in Schonach aufgewachsen und gilt in Fachkreisen als einer der führenden deutschen Köpfe für Nachhaltigkeit in der Immobilen- und Wohnungswirtschaft.