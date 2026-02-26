Experte erklärt im Nagolder Kubus: Wie Eltern ihre Kinder vor KI schützen können

„Sie kommt wie ein Tsunami auf uns zu“, sagt KI-Experte Patrick Walz über Künstliche Intelligenz im Nagolder Kubus. Doch was macht KI so gefährlich?
Videoausschnitte von Olaf Scholz als Profiboxer, tanzenden Chihuahuas oder Donald Trump als Rocklegende – diese Videos kursieren seit Jahren in den Sozialen Medien, werden millionenfach geklickt und geteilt. Klingt harmlos und witzig? Aber nur so lange, bis Dinge erfunden werden, die anderen einen Schaden hinzufügen. Eine der größten Gefahren: dass Fake und Realität nicht mehr unterschieden werden können.