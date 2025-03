Experte aus Südbaden äußert sich: So werden Brücken kontrolliert

So werden Brücken kontrolliert

1 Marode Brücke über die Elz auf der L 186 bei Waldkirch-Buchholz im Kreis Emmendingen. Foto: Ralf Deckert

Vor einem halben Jahr ist in Dresden eine 53 Jahre alte Brücke über die Elbe teilweise eingestürzt. Karl Kleemann, Leiter der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen am Regierungspräsidium Freiburg erklärt, wie engmaschig die Brücken in Südbaden kontrolliert werden.









Die Verunsicherung war und ist seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden bis nach Südbaden zu spüren, wo das Regierungspräsidium (RP) in Freiburg ein Auge darauf hat, dass Brücken verkehrssicher sind und es auch bleiben. Karl Kleemann, Leiter der Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen am RP, äußert sich zur aktuellen Lage.